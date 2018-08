Von Felix Hüll

Eberbach. Für immer noch attraktiv und eines der großen Feste im ländlichen Raum Baden-Württembergs halten Aussteller und Händler den Eberbacher Kuckucksmarkt, der heute zum 78. Mal beginnt. An der Einschätzung ändert sich auch nichts, obwohl der Markt als Wirtschaftsfaktor seit seiner Gründung 1929 mehrfach Änderungen erfuhr.

"Ein Jahrmarkt ist heute eigentlich ein Platz zum Bummeln, Schauen und Freunde treffen, und dann auch noch das Eine oder Andere einzukaufen. Aber das Verkaufen, das funktioniert auch hier noch nach wie vor", sagt Otto Siegel. Seit über drei Jahrzehnten beschicken Siegel und seine Frau Carmen Lottmann mit ihrem Bekleidungsstand von Stuttgart kommend den Kuckucksmarkt. Siegel ist zudem Beisitzer im Landesvorstand des Landesverbands der Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg. Er studierte in Hamburg Diplom-Volkswirt und hat "in seinem früheren Leben" als Niederlassungsberater für Arzt- und Zahnarztpraxen gearbeitet, bevor er zum fahrenden Händler wurde. "Früher waren diese Märkte reine Versorgungsmärkte", blickt Siegel zurück.

Nicht erst seit Aufkommen des Internethandels unterlagen Verkaufsstandorte wie Eberbach einem Wandel: bereits die Verbreitung von Kaufhäusern und Discounter-Ketten wie Aldi oder KiK führten schon früher dazu, dass Jahrmarkthändler sich spezialisierten, ganz bestimmte Sortimente mit sich führten. Siegel: "So was bekommen sie im stationären Einzelhandel nicht," verweist Siegel auf Unter- und Übergrößen in breiter Auswahl, bei Kurzwaren etwa auf die Möglichkeit, nur Einzelstücke zu erwerben. Dass in Eberbach 2013 etwa zwölf Anbieter weniger als im Vorjahr Markt und Festplatz bestücken, sieht Siegel nicht als aussagekräftigen Trend. Für Publikumsmagnet-Fahrgeschäfte wie ein Riesenrad oder eine große Achterbahn seien die Rahmenbedingungen bei Märkten dieser Größenordnung allgemein im Vergleich einfach nicht mehr wirtschaftlich, um die Kosten durch entsprechende Einnahmen zu decken. Die dennoch anreisenden Schausteller und Händler belebten aber wie zur Gründerzeit Ende der 20er Jahre Ort und Umland. So verweist etwa Händlerin Sissy Alexander aus Schweinfurth darauf, dass sie in Pleutersbach eine Ferienwohnung anmietete. "Der Markt zieht nach wie vor Leute in die Stadt. Wir haben hier Besucher von Erbach bis von Heilbronn rauf", berichtet Siegel.

"Die Mittelstädte sagen uns, wir brauchen diese Feste, weil wir nur so Leute in die Stadt bekommen", berichtet bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar in Mannheim die zuständige Referentin für Handel, Petra Emmerich. Die heute dem Entertainment dienenden Märkte sehen sich im direkten Umfeld großer Konkurrenz gegenüber. Um sich hier zu behaupten, müssten die Jahrmärkte lokale Besonderheiten herausstellen, die sie von den anderen abheben. Emmerich: "Es muss ein interessantes Erlebnis sein, gerade da hinzugehen." Die IHK-Referentin räumt aber ein, dass es kein Patentrezept dafür gebe. Sicher beeinträchtige es aber eine weite Entfernung zwischen dem Standort des örtlichen Einzelhandels und dem Festgelände, dass die Jahrmarktsbesucher auch den örtlichen Handel und Gewerbe Kundenzulauf bescherten.

Darauf hebt der Chef der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), Dietrich Müller, ab, wenn er an das Verlegen des verkaufsoffenen Sonntags vom Kuckucksmarkt auf den Ostermarkttermin verweist. "Wenn's für uns interessant sein soll, muss es in die Stadt wie bei Frühlingsfest, Ostermarkt und Apfeltag." Müller erinnert sich aber noch gut daran, dass Eberbachs Einzelhandel zum Kuckucksmarkt gar eine eigene Gewerbeschau in einem Zelt auf die Beine gestellt hatte - bis in die Mitte der 90er Jahre gab es das noch, auch nach dem Umzug in die Au. Aber wie bei den Fahrgeschäften auch, rechnete sich der Aufwand gemessen am Ertrag nicht.

Müller: "Die Klientel, die zu solchen Dingen geht, erwartet heute Dimensionen, die Du an kleineren Standorten gar nicht mehr bringen kannst." Trotzdem spricht Müller sich dafür aus, Eberbachs Traditionsfest als Jahrmarkt auf jeden Fall weiter beizubehalten.