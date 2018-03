Eberbach. (rho) Pech für die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar-Fähre: Der "Frischling" fiel ausgerechnet am Kuckucksmarkt-Sonntag aus. Die Reparatur ist eine größere Angelegenheit. Im Frühjahr erst erhielt das Boot eine Rundum-Auffrischung. Annähernd 7000 Euro hat da der Lampertheimer Liebhaberverein eingesetzt. Der Motor wird ohnehin regelmäßig im Auftrag der Lampertheimer gewartet.

Mit dem überraschenden Ausfall des "Frischlings" wurde die Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar-Fähre auf die Probe gestellt. Noch am gleichen Tag schickte der Lampertheimer Fährverein Monteure nach Eberbach. Der Motor war's, wie sich dann herausstellte. Gestern jedenfalls konnte der "Frischling" nicht mehr repariert werden, weil der Motorschaden Spezialwerkzeug erfordert. Ob die Reparatur am Dienstag wider Erwarten gelingt, ist offen. Die Eberbacher Stadtwerke reagierten schnell und organisierten einen Bus-Ersatzverkehr. So fährt auch am Dienstag ab 10 Uhr ein Pendelbus etwa im 20-Minuten-Takt ab Stadthalle zum Marktgelände und zurück. Ab 16 Uhr soll ein zweiter eingesetzt werden.