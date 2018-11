Brombach. (MD) Nach gut 44 Jahren war am 31. Dezember 2013 endgültig Schluss. Der Frauenchor Brombach löste sich zum Ultimo auf. Und spendete das noch vorhandene Vereinsvermögen. 500 Euro erhielt der Verein für krebskranke Kinder, 450 Euro durfte Ortsvorsteher Viktor Hartmann für die örtliche Brauchtumspflege entgegennehmen. Das im Januar 1984 gemeinsam mit dem MGV "Frohsinn" angeschaffte und hälftig mit seinerzeit 3000 D-Mark finanzierte Klavier wurde unentgeltlich dem Männergesangverein überlassen.

Hildegard Layer fasste chronologisch die Vereinsgeschichte zusammen. Der Frauenchor Brombach wurde am 6. März 1969 von 16 sangesfreudigen Frauen und Mädchen gegründet. Die Leitung hatte Hilde Heilmann, die auch seit 1967 Organistin in Brombach und Heddesbach war, inne. Bereits im September 1969 organisierte der Chor ein Sommerfest, mit dessen Erlös der Grundstein für den Kauf einer neuen Orgel gelegt wurde. Wöchentlich hielt man Chorproben ab, bald bereicherte man gesanglich auch die Festgottesdienste in der Kirche.

Tatkräftig setzten sich die Sängerinnen beim 60. Jubiläum des MGV "Frohsinn" Brombach im Jahr 1970 ein. Wegen mangelnder männlicher Stimmen half man ab 1972 dem MGV bei verschiedenen Auftritten aus und sang mehrfach gemeinsam. So wurden auch die Chorfeste in Bammental, Altneudorf, Falken-Gesäß, Gammelsbach und Zwingenberg besucht. Bei der Einweihung der neuen Friedhofshalle in Brombach Ende Februar 1973 umrahmte man gesanglich. Ebenso bei der Verabschiedung des langjährigen Pfarrers Wilhelm Roth, der fast 40 Jahre in der Gemeinde gewirkt hatte sowie bei der Verabschiedungsfeier von Altbürgermeister Seib bei den Vereinen.

1979 feierte man zehnjähriges Chorbestehen und Einführung von Pfarrer Heinz Janssen. Im gleichen Jahr waren die Sängerinnen beim Steinachtaltreffen der Kirchenchöre in Heddesbach dabei. Anfang September 1981 trat der Chor dem Badischen Sängerbund bei, da nach Querelen das Singen in der Kirche unter Leitung von Hilde Heilmann nicht mehr gewünscht wurde.

"Neben den örtlichen Begebenheiten wie runden Geburtstagen der Gemeindemitglieder, Festlichkeiten der Vereine, Singen beim Frühlingsfest in Eberbach und in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen, wurden Vereinsfeste in der näheren und weiteren Umgebung besucht," schreibt Hildegard Layer. 1988 nahm man am Chormusik-Wettbewerb des Süddeutschen Rundfunks im Kurhaus Eberbach teil und landete erfolgreich unter den acht besten Chören. 1992 entstand eine Aufnahme des Süddeutschen Rundfunks in Eberbach für die Sendung "Mit Sang und Klang". Im Juni 1994 schließlich feierten die Frauen das 25. Jubiläumsfest im Brombacher "Stern". Zum Ende des Jahres 1995 stellte man die Sangesaktivitäten ein. Hilde Heilmann konnte aus Altersgründen ihr Ehrenamt nicht mehr ausüben.

Doch monatliche Treffs, der jährliche Ausflug sowie die Weihnachtsfeier des Frauenchors fanden noch einige Jahre statt, bevor man die endgültige Auflösung beschloss.