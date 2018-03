Eberbach. (cum) Mit Musik und einer Begrüßungsansprache eröffneten fünf Bläser des Fanfarenzugs der Stadt Eberbach und Bürgermeister Peter Reichert am gestrigen Freitagabend auf dem Neuen Markt den Eberbacher Weihnachtsmarkt 2016. Schon um kurz nach 18 Uhr herrschte an den 20 Buden und Ständen - in diesem Jahr kamen zwei neue dazu - reger Betrieb, zur offiziellen Eröffnung um 19 Uhr war der Markt voll. Bürgermeister Peter Reichert wünschte den "hoffentlich vielen begeisterten" Weihnachtsmarktbesuchern abseits von Stress und Hektik des Alltags eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, erinnerte aber auch an Krieg, Terror und Millionen Menschen auf der Flucht. Am heutigen Samstag öffnet der Markt um 10 Uhr seine Pforten. Um 11 Uhr führen 60 Kinder der Steige-Grundschule das Musical "Der zerstreute Weihnachtsmann" auf. Für den Nachmittag haben sich der Nikolaus und das Christkind angekündigt. Am Sonntag hat der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet.