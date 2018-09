Eberbach. (me) Der Eberbacher Neckarlauer ist in die Jahre gekommen und marode. Seit Jahren wird darüber nachgedacht, wie sich die durch die Bundesstraße von der Stadt abgeschnittene und bislang vor allem als Parkplatz genutzte Uferpromenade touristisch besser nutzen lässt. Jetzt soll ein Gesamtkonzept dafür erstellt werden. Dafür hat die Bürgermeister Peter Reichert einen Projektauftrag an die Eberbacher Stadtwerke erteilt. Vorige Woche fand dazu ein erstes Treffen statt, wie die Stadtwerke gestern mitteilten. Geladen waren offenbar Bürger und Gewerbetreibende. In der ersten Veranstaltung seien die Erwartungen an die Projektgruppe und die Ergebnisse der Teilprojekte Touristik und Gewerbe definiert worden, heißt es in der Pressemitteilung. Ein Sanierungskonzept für den Lauer soll unter Beteiligung einer Fachfirma erstellt werden. Die Umsetzung der Ergebnisse aus der Projektgruppe soll ein sogenannter "Lenkungskreis" aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Gemeinderatsfraktionen prüfen und dann in das Gesamtkonzept einbauen. Die Treffen sollen künftig regelmäßig stattfinden, Ergebnisse mitgeteilt werden.