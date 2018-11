Der Kindernachmittag am Samstag des Apfeltagwochenendes ist einst als Aktion gegen enge Ladenschluss-Vorschriften entstanden. Das ist passé. Aber der Kindernachmittag bliebt und ist auch 2014 wieder Apfeltag-Bestandteil diesmal am Samstag 18. Oktober. Foto: Reinmuth

Von Felix Hüll

Eberbach. Das Apfeltag-Rahmenprogramm beginnt diesmal schon am Donnerstag, freut sich Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft, beim Vorstellen des Programms des 28. "Eberbacher Herbstes". Feng Shui, Defibrillatoren-Info, Kinderspiele, Musik, Kunst, Kreativkultur und neue Anbieter ragen diesmal heraus. Der eigentliche Apfeltag umgibt den verkaufsoffenen Sonntag, 19. Oktober, mit buntem Programm in der Innenstadt. Hintergrund Info Die Verkehrsführung ändert sich am Sonntag, 19. Oktober, zwischen 8 und 19 Uhr: Friedrich- und Bahnhofstraße sind gesperrt. Die Bahnhofszufahrt erfolgt über die Luisenstraße. Parkplätze gibt's im Parkhaus Leopoldsplatz, am Neckarlauer, auf beiden Seiten der B 37, am Güterbahnhof, im Gleisdreieck (Anfahrt Wilhelm-Blos-Straße) und in der Au (allerdings ohne Shuttle-Anbindung). (fhs) Info Die Verkehrsführung ändert sich am Sonntag, 19. Oktober, zwischen 8 und 19 Uhr: Friedrich- und Bahnhofstraße sind gesperrt. Die Bahnhofszufahrt erfolgt über die Luisenstraße. Parkplätze gibt's im Parkhaus Leopoldsplatz, am Neckarlauer, auf beiden Seiten der B 37, am Güterbahnhof, im Gleisdreieck (Anfahrt Wilhelm-Blos-Straße) und in der Au (allerdings ohne Shuttle-Anbindung). (fhs)

Das Unternehmerinnenforum Eberbach und Umgebung (UFO) lädt zu einem besonderen Feng-Shui-Vortrag bereits für Donnerstag, 16. Oktober, ab 19 Uhr in die Galerie Artgerecht (Friedrich-Ebert-Straße 2) ein. Malermeisterin Heike Schauz aus Baden-Baden will speziell Selbstständigen und Unternehmen erläutern, wie "Business Feng Shui" Einfluss auf den Geschäftserfolg auszuüben vermag. (Feng Shui - aus China: daoistische Harmonielehre) UFO-Vorsitzende Monika Bergler bot nach der gemeinsamen Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl 2012 der EWG für 2014 an, diesen UFO-Vortrag öffentlich zum Auftakt des Apfeltages auszurichten.

Der Lions-Club Eberbach veranstaltet am Samstag sowie Sonntag, 18./19. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadthalle seinen Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt mit 62 Ausstellern. Darunter sind zehn neue Marktbeschicker. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag um 10 Uhr tritt MobilTon, der Chor der Lebenshilfe, auf.

Am Samstag ab 14 Uhr gehört der Lindenplatz den Kindern: Müller erinnerte daran, dass dieses Kinderspiele-Angebot der EWG aus einer Aktion gegen die beschränkten Ladenöffnungszeiten heraus entstand: Samstags mussten die Geschäfte um 14 Uhr schließen und die EWG-Aktiven sagten damals: "Dann gehen wir raus und machen was für Kinder." Auch dieses Jahr gibt's wieder die seither bekannten Eberbacher Kinderspiele wie etwa Apfelbillard, Apfelkegelbahn oder das Bobbycar-Rennen. Am Apfeltag-Sonntag, 19. Oktober, eröffnet der Fanfarenzug Eberbach das Herbstfest um zwölf Uhr. Neben den bekannten Attraktionen in den Straßen und auf den Plätzen gibt es dieses Jahr als Besonderheit einen Defibrillatoren-Infotag ergänzt um die allgemeine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Das Deutsche Rote Kreuz, die Firma Rescuewell und die Bürgerstiftung sind von 10 bis 14 Uhr auf dem Leopoldsplatz. Nachdem in Eberbach mittlerweile ein komplettes Defibrillatoren-Netzwerk besteht, soll nun verstärkt die einfache Bedienbarkeit der Geräte mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht werden. Um 15 Uhr gibt der A-Capella-Chor der Musikhochschule Freiburg um den gebürtigen Eberbacher Fabian Weithoff ein Konzert; im Rathaus öffnet von 10 bis 17 Uhr die seit Mitte September laufende Ausstellung "SchriftArt" von Bärbel Schulz.

Die EWG-Geschäfte öffnen am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr. In den Straßen und auf den Plätzen der Innenstadt gibt's vielfältiges Programm und Angebote in Bahnhof- und Hauptstraße, auf dem Linden-, Leopolds- und Bahnhofsplatz, in der Unteren Badstraße sowie auf dem Alten und Neuen Markt.

Der Neue Markt wird zum Schaufenster von Handwerksbetrieben; dort steht diesmal keine Bühne mehr, es gibt aber gleichwohl Musik, Bewirtung und Angebote für Kinder. Ausklang des Apfeltages wird ab 19 Uhr ein Herbstkonzert in der evangelischen Michaelskirche sein. Die Chöre des MGV Concordia Neckarwimmersbach und des MGV Sängerlust Rockenau sowie der Gemischte Chor Lindach singen, begleitet am Klavier von Annette Weithoff, unter der Leitung von Tobias Soldner.