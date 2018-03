Eberbach. (jbd) Teurer und aufwendiger als erwartet wird die Kanalsanierung im Breitensteinweg. Der Gemeinderat musste am Donnerstag rund 138.000 Euro höhere Kosten schlucken als veranschlagt, womit sich die Gesamtkosten der Maßnahme nun auf 515.000 Euro belaufen. Die ursprüngliche Schätzung gesprengt haben nach Darstellung des beauftragten Ingenieurbüros örtliche Gegebenheiten, die erst bei der näheren Untersuchung zum Vorschein kamen. So hat allein der schwere Fels im Untergrund des Breitensteinwegs die Kosten um fast 22.000 Euro nach oben getrieben, für die Verfüllung mit Flüssigboden fallen Mehrkosten von rund 25.000 Euro an. Die Maßnahme wird nun mit dem gemeinderätlichen Segen im Mai ausgeschrieben und Mitte Juli angegangen.

Im Zuge ihrer Arbeit im Breitensteinweg hatten die Planer feststellen müssen, dass aufgrund der Fülle an Versorgungsleitungen im Straßenkörper keine freie Trasse für den Mischwasserkanal zur Verfügung stand, und dieser ohne groß angelegte Leitungsverlegungen nicht zu sanieren war. Und die bei den hier engagierten Versorgungsunternehmen Stadtwerke, EnBW und Telekom angeforderten Bestandspläne machten teils widersprüchliche Angaben zur Trassenführung. Im Ergebnis sieht es nun so aus, dass für den Kanal eine neue Trasse gebaut werden muss.

Die Frage der Freien Wähler, warum die Besonderheiten des Breitensteingeländes und die ebenfalls problematische Trassenführung in diesem Bereich nicht schon belastbar dokumentiert waren, wurde mit Hinweis auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten beantwortet.

Die Kanalsanierung geht jetzt in drei Abschnitten vonstatten. Zunächst müssen die Stützwände erneuert, die Sandsteinmauern abgetragen und durch Betonfertigteile ersetzt werden. Dann folgt die eigentliche Kanalsanierung, wobei der alte, bergseitig gelegene Kanal stillgelegt und der neue in einer eigenen Trasse verlegt wird, die talseits zur Straße entsteht. Zum Schluss bekommt der Breitensteinweg dann eine neue Asphaltdecke. Die Abwasseranlagen schlagen mit 305 000 Euro zu Buche, für die Verkehrsanlagen - neue Stützwände und Verschleißdecke - fallen 210 000 Euro an.

Der Vorstoß, die durch Kanalbau und 20 kV-Leitungsverlegung zur Gelita () auf sie zukommenden Baubelastungen zu minimieren, ist nach Darstellung von Bauamtsleiter Steffen Koch fehlgeschlagen. Beide Maßnahmen seien nicht miteinander koordinierbar.