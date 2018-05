Eberbach. (fhs) Mit über 120 Schaustellern und Händlern ist am heutigen Freitag in Eberbach der 81. Kuckucksmarkt gestartet. Mit drei Schlägen trieb Bürgermeister Peter Reichert den Zapfhahn ins erste Fass Freibier, die bei Temperaturen um 35 Grad erhoffte Bierdusche blieb aus. War beim Familiennachmittag das direkt neben dem Festgelände liegende Freibad noch wirksame Konkurrenz, füllte sich das Marktgelände zum Abend hin.

Fünf Tage und Nächte geht’s jetzt in Eberbach bei besten Wetteraussichten zum Wochenende in der Au rund. Unter den zehn Fahrgeschäften dort befindet sich erstmals „The Flash“. Das ist der mit 38 Metern zweithöchste transportable Freefall-Tower Deutschlands. Mit dabei ist auch wieder das Nostalgie-Riesenrad.

Das weitere Kuckucksmarktprogramm:

Im Festzelt musiziert Freitagabends die Trachtenkapelle Mückenloch; im Mostzelt sorgt Stefan Schirmer für Stimmung, und im Party-Zelt steht eine „70er- und 80er-Party“ an.

Am Samstag geht’s von 11 bis 2 Uhr weiter: Im Festzelt musiziert ab 11 Uhr das „Nibelungen Duo“; ab 19 Uhr stehen „Kraichgau Bengel und Denise“ dort auf der Bühne. Ebenfalls ab 19 Uhr sorgt im Mostzelt Werner Schifferdecker für Stimmung und ab 20 Uhr ist im Party-Zelt „Disco Party“ unter dem Motto „Heute reißen wir die Hütte ab“ angesagt.

Auch am Sonntag wird ein buntes Programm in allen drei Zelten geboten. Ein Höhepunkt ist der Trachtenabend im großen Festzelt ab 18 Uhr; Trachtenträger erhalten ein Freigetränk. Außerdem kämpfen Vereine beim „Bierzeltwettbewerb“ um die Krone der Bierzelt-Könige.

Am Montag steht ab 12 Uhr der „Tag der Eberbacher Betriebe“ an, gefolgt vom Kinderfest im Stadion „In der Au“. Abends gibt’s in den Zelten wieder kräftig Musik auf die Ohren; unter anderem steigt im Mostzelt „Lungo’s Karaoke Party“.

Der Dienstag, 30. August, startet um 9.30 Uhr mit der Fleckviehrindershow. Ab 12 Uhr ist Seniorennachmittag im Festzelt. Im Mostzelt spielt abends das Duo „Sunny Side Up“, und ab 20 Uhr steigt im Party-Zelt die Abschlussparty. Mit dem Musik-Brillant-Höhenfeuerwerk um 22 Uhr verabschieden sich die Händler und Schausteller von den Gästen.

Parkplätze gibt es am Festgelände; P&R-Parkplätze in der Innenstadt, an der B 37, am Neckarlauer, in der Tiefgarage, am Bahnhof, am Grünen Baum und in der Güterbahnhofstraße. Außerdem ist die Fähre „Frischling“ täglich im Einsatz und bringt die Gäste vom Lauer über den Neckar zum Festgelände in der Au.