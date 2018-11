Ohne Altersbeschränkung: "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" eröffnet den Kinotag in der Stadthalle.

Eberbach. Am Donnerstag, 19. Januar, gastiert das Mobile Kino mit einem dreiteiligen Programm in der Stadthalle.

Zum Einstieg um 15 Uhr läuft "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" (105 Minuten). Tobbi Findteisen (Arsseni Bultmann) ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein begnadeter Erfinder. Umso mehr ist er aus dem Häuschen, als ihm eines Tages der gutmütige Roboter Robbi vor die Füße fällt. Der wurde bei der Bruchlandung seines Raumschiffs allerdings von seinen Eltern getrennt. Daher beschließt Tobbi, seinem neuen Freund bei der Suche nach ihnen tatkräftig unter die Arme zu greifen. Zu diesem Zweck kreieren die beiden mit vereinten Kräften ein Fliewatüüt, ein erstaunliches Gefährt, das nicht nur fliegen, sondern auch schwimmen und fahren kann. Doch bei ihrer abenteuerlichen Reise sind ihnen schon bald der erbarmungslose Sir Joshua (Friedrich Mücke) und seine Agenten Sharon (Alexandra Maria Lara) und Brad (Sam Riley) dicht auf den Fersen, wollen sie Robbi doch selbst in die Finger bekommen, um mit ihm ihre ganz eigenen Pläne in die Tat umzusetzen.

Um 17.30 Uhr folgt "Willkommen bei den Hartmanns" (ab 12). Der Familie Hartmann stehen turbulente Zeiten bevor, als Mutter Angelika (Senta Berger) nach dem Besuch eines Flüchtlingsheims beschließt, gegen den Willen ihres Mannes Richard (Heiner Lauterbach) mit Diallo einen Flüchtling bei sich aufzunehmen. Und bald füllt sich das Haus noch weiter. Denn Tochter Sophie, eine ziellose Dauerstudentin auf der Flucht vor einem Verehrer, und der burnout-gefährdete Sohn Philipp (Florian David Fitz) samt Enkel Basti ziehen wieder zuhause ein. Bei den Hartmanns nehmen die Turbulenzen überhand.

Als letztes gibt es um 20 Uhr "Inferno" zu sehen (ab 12). Der Schweizer Milliardär und Wissenschaftler Bertrand Zobrist meint, die Erde sei auf gefährliche Weise überbevölkert. Er entwickelt eine Seuche, die für eine nachhaltige Dezimierung der Menschheit sorgen soll. Symbologie-Professor Robert Langdon (Tom Hanks) erkennt schnell, dass es nur einen Weg gibt, Zobrists Plan noch zu stoppen: Er muss "Inferno" entschlüsseln, den ersten Teil von Dante Alighieris "Göttlicher Komödie". "Inferno" handelt von der Reise des italienischen Dichters durch die Hölle und steckt voller unerklärlicher Symbole. Aber gerade jetzt verliert Langdon Teile seines Gedächtnisses. Als er ohne Erinnerung an wichtige Tage in einem Krankenhaus in Florenz erwacht, schließt er sich mit der Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) zusammen.