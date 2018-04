Nach der obligatorischen Dattel zum Auftakt, gibt es zum Fastenbrechen eine Suppe. In Eberbach wurde ein Joghurt-Reis-Süppchen mit Schwarzkümmel serviert, in Hirschhorn eine Joghurtsuppe mit Kräutern. Foto: dpa

Nach der obligatorischen Dattel zum Auftakt, gibt es zum Fastenbrechen eine Suppe. In Eberbach wurde ein Joghurt-Reis-Süppchen mit Schwarzkümmel serviert, in Hirschhorn eine Joghurtsuppe mit Kräutern. Foto: dpa

Hirschhorn/Eberbach. (bnc/hui) Samstagabend, halb neun. Erstmals in der Geschichte des Hirschhorner Vereins "Türkisch-Islamische Union" haben sich rund 50 seiner insgesamt 80 Mitglieder aus Hirschhorn, Neckarsteinach, Neckargemünd und Bammental in der noch nicht ganz fertiggestellten Moschee im Alten Weg versammelt, um das Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan mit dem gemeinsamen Fastenbrechen zu begehen. Die Männer treffen sich in ihren Versammlungs- und Gebetsräumen im Erdgeschoss, den Frauen steht die obere Etage zur Verfügung. Noch ist die Ausstattung des Gebäudes spartanisch, einfache Balkonstühle und mit Plastikgeschirr gedeckte Tische warten in den noch kahlen Räumen auf Gäste. In den Reihen der Männer wird Bürgermeister Rainer Sens begrüßt, die RNZ-Vertreterin wird von ihren Geschlechtsgenossinnen in den oberen Gemächern willkommen geheißen. Die Stimme des Imams erklingt per Lautsprecher durch's Gebäude: Der Ramadan ist zu Ende.

Gezielt junge Leute ansprechen

Die auf jedem Platz bereitliegende Dattel wird verspeist, sie leitet - als "Frucht des Paradieses" - das Fastenbrechen ein. Dann geht man zum Gebet in die eigentliche Moschee: die Männer mit dem Imam unten, auf der Empore versammeln sich die Frauen. Nun darf gespeist werden: Joghurtsuppe mit Kräutern eröffnet das Menü. Es folgt ein Rindergulasch mit Nudeln. Das frische Fladenbrot habe man im moscheeeigenen Backofen gebacken, ist zu erfahren. Früchte und Süßspeisen wie "Irmik Tatli" haben die Familien mitgebracht, die an diesem Abend das Essen für alle organisiert haben. Alles schmeckt vorzüglich, nachdem man am Morgen um 4.30 Uhr zum letzten Mal Speise und Trank zu sich genommen hat.

Im Jahr 2008 konnte die Hirschhorner islamische Glaubensgemeinschaft nach langer Anlaufzeit mit dem Bau ihrer Moschee beginnen. Kredite habe man keine in Anspruch genommen, informiert Vorstandsmitglied Seray Kilic. Die junge Frau ist in Hirschhorn aufgewachsen und wird ab September als Lehrerin an der Neckartalschule unterrichten. Die Moschee sei ganz in Eigenarbeit, nur mithilfe von Sponsoren und Mitgliedsbeiträgen, errichtet worden. Das Gebäude ist inzwischen fertig, nun geht es an die Innenausstattung. Im Gebetsraum fehlt noch der traditionelle Teppich, die Gebetsnische des Imam ist noch nicht eingebaut, die Kuppel harrt ihrer Ausgestaltung mit Kalligraphien. Doch die Menschen sind glücklich, dass das Gröbste geschafft ist. Und der offizielle Einweihungstermin steht auch schon fest: am 14. April 2013 soll das große Fest steigen. Bis dahin gibt es für den vor Kurzem radikal verjüngten Vereinsvorstand allerdings noch eine Menge zu tun. Hatte Gründungsmitglied Ali Uzun 16 Jahre lang den Vereinsvorsitz inne, so wurde er nun von dem 24-jährigen Tuncer Kilic abgelöst. "Wir wollen, dass auch junge Leute zu uns kommen", sagt seine Schwester Seray. Deshalb habe man beschlossen, nur U-30-Mitglieder in den Vorstand zu wählen.

Die Frauen haben inzwischen das Essen beendet und sitzen zum Plaudern zusammen. Frauensprecherin Sevim Günaydin schaut ein wenig wehmütig auf die zurückliegenden vier Wochen zurück. "Das ist eine schöne Zeit, ein ganz anderes Lebensgefühl im Ramadan, wenn der Glauben ganz im Vordergrund steht", berichtet sie. Unten bei den Männern sitzt immer noch Bürgermeister Sens im Gespräch. Er habe keinerlei Berührungsängste gegenüber Menschen anderer Religionen, bekräftigt er. "Außer gegenüber Fanatikern - aber die gibt es zum Glück in Hirschhorn nicht". Alle Religionen seien vor dem Gesetz gleich, so Sens, "und ich gehe zu allen, wenn ich eingeladen werde.

Die muslimische Gemeinde Eberbach und zahlreiche Muslime aus der Region trafen sich am Samstag auch an der Haci Bayram Moschee zum letzten gemeinsamen Fastenbrechen am Ende des Fastenmonats Ramadan. Pünktlich bei Sonnenuntergang um 20.43 Uhr wurde, wie jeden Tag, üppig aufgetischt. Nach der obligatorischen Dattel zum Auftakt, gab es ein Joghurt-Reis-Süppchen, gewürzt mit Schwarzkümmel, dann erfrischte bei hochsommerlichen Temperaturen eine kalte Platte mit Tomaten, Gurken, Paprika, Oliven und verschiedenen Käsesorten. Zum Abschluss erfreute Baklava den süßen Zahn. Nach Essen und Plaudern begaben sich die Gläubigen zum Gebet in die Moschee.

Zweimal hatte die muslimische Gemeinde die Bevölkerung zu diesem letzten Fastenbrechen eingeladen, doch fand nur eine Handvoll Eberbacher den Weg zur Haci Bayram Moschee.