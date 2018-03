Von Martina Weyrauch

Eberbach. Von Grenzgängern und Weltenwanderern, von Grenzen, die es zu überwinden gilt und anderen, die gezogen und geschützt werden müssen, handelt die diesjährige, fünfte Veranstaltungsreihe, die in Kooperation unterschiedlicher Bildungs- und Kultureinrichtungen entstanden ist. "Grenzen? Grenzen!" lautet das Motto; vom 21. September bis 26. November werden 16 unterschiedliche Veranstaltungen geboten, von Bildern und Musik, über Filme und Vorträge, bis hin zu Gesprächen und Gottesdiensten.

Um das Thema für diesen Herbst zu finden, waren laut der Leiterin der Volkshochschule (vhs) Eberbach/Neckargemünd, Barbara Coors, die beiden Fragen ausschlaggebend: "Welches Thema ist aktuell? Welches Thema interessiert uns?". Bereits beim ersten Treff hätten sich zwei Bereiche heraus kristallisiert: Jahrestage, wie der Beginn des ersten Weltkrieges und der Fall der innerdeutschen Mauer sowie das Interesse, übergreifende Angebote zu machen und "Kultur zum Erleben" zu bringen. Das entstandene Thema "Grenzen? Grenzen!" ist "auf bedrückende Art aktueller und dringender denn je ", so Coors. "Konflikte, Grenzüberschreitungen erfüllen die Tagesnachrichten, Flüchtlinge sind in Eberbach angekommen und erste Konflikte sind entstanden." Coors hat gemeinsam mit den anderen an der Reihe Beteiligten das umfangreiche Programm gestern vorgestellt.

Das katholische Bildungswerk lädt zu zwei Veranstaltungen ein. Wie Petra Ostermaier erläutert, präsentiert die Rezitatorin und Schauspielerin Gudrun Wiedemann Frauenlyrik aus drei Jahrhunderten und es es gibt einen Film zu sehen: "Sieger Köder - Ein Pfarrer, der malen kann", wobei der Regisseur Gerhard Stahl anwesend sein wird.

"Mit Politikern ins Gespräch zu kommen", ist laut Ekkehard Leytz Ziel der evangelischen Kirche. "Das aktuelle Thema Flüchtlinge ist eine kirchlich-religiöse Frage", so der Dekan. Eingeladen wurden Dr. Lars Castellucci (Mitglied des Bundestages), Bürgermeister Peter Reichert und Charlotte Schneidewind-Hartnagel (Mitglied des Landtages), die im Rahmen einer "Gottesdienstreihe" zu aktuellen "Grenzen-Themen" referieren werden. Das sich jeweils anschließende Kirchenkaffee soll Gelegenheit geben, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. Außerdem lädt die evangelische Gemeindejugend zu Vorträgen von jungen Erwachsenen ein, die über ihre freiwillige Einsätze für den Frieden in der Ukraine, in Rumänien und Tschechien berichten.

Die interkulturelle Frauenbegegnung lädt, wie Ellen Leytz erläutert, zu einem Workshop "Gewaltfreie Kommunikation" sowie zu einem Vortrag mit Frühstück über Niki de Saint Phalle (eine schaffensfreudige und mutige Frau, für die Grenzen vornehmlich dazu dienten, überwunden zu werden) ein. Außerdem wurde ein Vortrag zum Thema "Barrierefreie Begegnungen?!" bei der Johannes Diakonie organisiert. "Barrierefreies Leben bedeutet nicht nur, keine Treppen und Bordsteine zu überwinden- sondern viel mehr", so Leytz.

Das Kulturamt hat laut Isabell Friedel die Badische Landesbühne eingeladen, die "Mephisto" präsentieren wird, zudem gibt es ein Konzert über Freiheit und Begrenzungen von Hartmut Tramer und Ronald Autenrieth. Die beiden Musiker werden auch die Vernissage der Ausstellung zum Fall der Berliner Mauer vor 25 Jahren "Das Geheimnis der Gefühle" begleiten. Gemeinsam mit der vhs lädt die Stadt Eberbach zum Film "Sein letztes Rennen" mit Didi Hallervorden ein (2013 uraufgeführt); Coors wird die sich anschließende Diskussion leiten. Die vhs hat noch den Historiker und Autor Frank Reuter eingeladen, er wird einen Vortrag zum Thema "Der Bann des Fremden - Zigeuner-Klischees" halten. Zudem referiert die Kunsthistorikerin Yvonne Weber über den Maler Otto Dix. Mit der vhs kann außerdem noch das EU-Parlament in Straßburg besucht werden; "das Angebot richtet sich vorwiegend an Frauen", so Coors. Während der Veranstaltungsreihe gibt es bei Luzia Scharf in der Stadtbibliothek einen Büchertisch zu allen Themen. Einige der Veranstaltungen sind kostenfrei, bei anderen wurden "moderate" Eintrittspreise erhoben.

Und da es sich bei der Reihe auch um "Gehirngesundheit" handelt, wie Apotheker Frank Knecht lachend sagt, unterstützt die Bahnhof-Apotheke die Aktion finanziell. "Die Thematik ist spannend und macht neugierig - Neugier sorgt dafür, die eigenen Grenzen auch mal zu verschieben", so Knecht.