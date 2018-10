Von Martina Weyrauch und Felix Hüll

Hirschhorn. Mit rund 4000 Besuchern hat sich das 36. Ritterfest in der Stadt Hirschhorn sowohl für die Carnevalsgesellschaft wie für die gesamte "Perle des Neckartals" gelohnt - wer da war, hat Darbietungen über Darbietungen erlebt, konnte "mittelalterlich einkaufen" und bekam auch was Leckeres zwischen die Zähne und in die Kehle.

Axtschläge auf Schildholz, aufeinandertreffendes Metall der Klingen - zu einem Ritterfest gehört der Anblick geharnischter Recken. Und den boten die Mitglieder der Gruppe Fictum aus Tschechien bei ihren verschiedenen Schaukämpfen, die allerdings oft nicht mit den angegebenen Zeiten übereinstimmten - seit wann haben Ritter Armbanduhren und ein minutengenaues Zeitgefühl? Eben. Das Gute beim Hirschhorner Ritterfest ist, dass es nicht allein bei Kampfszenen bleibt, sondern dass rund 100 Gruppen wie Einzelpersonen eine große Bandbreite an Programm bieten. Nachmittag und Abend verfliegen so schnell, dass man froh ist, am zweiten Tag des Festes noch die Chance zu haben, auch bislang nicht wahrgenommene Programmpunkte erleben zu können. Da sind Gaukelei und Possen mit "Basseltan" oder die Mittelaltercomedy mit "Dopo Domani". Ein Drittes zu nennen sind die Sackpfeifenmusikauftritte der Spielleute "Musica Canora" oder die in Hirschhorn schon bekannte Magie von Kelvin Kalvus. Wer sich nicht von der Bühne lösen konnte, versäumte doch etwas - das Flanieren der "Gewandeten" etwa. Das Ritterfest bietet nicht nur professionellen Histotainment-Aktiven Auftrittsgelegenheit, sondern allen einen Kulisse, die in Kleidung früherer Jahrhunderte einen Erlebnistag nutzen wollen. Unter ihnen war etwa Ike Bundai aus Neckarsteinach-Grein, der als "Magyar" zum Wolfenacker schlenderte.

Aber es kamen auch Besucher aus Rheinstetten bei Karlsruhe eigens wegen des Hirschhorner Ritterfests ins Neckartal, die beim Besuch der ebenfalls am mittelalterlichen Spektakel teilnehmenden Altstadt den Ruf Hirschhorns auch nach weiter auswärts tragen - ein nicht zu unterschätzender Standortfaktor. Christiane Treiber aus Heidelberg war - als eine von 120 Standbetreibern - mit gebundenen Puppen aus unversponnener Wolle des Allgäuer Bergschafs vertreten. Lärm naht, und der Blick durch die Zuschauer wird frei auf einen Mann, der eine in Sacktuch mehr verschnürte als gekleidete Frau an einer Kette hinter sich herschleift. "Tomen und das Schandweib" heißt die Nummer, mit der die Beiden aus Koblenz bei Mittelalterfesten eine frühere Strafart vorführen, die Eingang in Redensarten gefunden hat: "Zur Sau machen".

Das komme von der Schandmaske in Schweinskopfform, erklärt Tomen, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung gedruckt lesen will. An das Metallgestell auf dem Kopf hängte man in der damaligen Wirklichkeit noch ein schweres Gewicht, so dass der oder die zu einer Ehrenstrafe Verurteilte gar nicht anders konnte als auf allen Vieren hinter seinem Peiniger herzukriechen. In Hirschhorn stellte Tomen die Ehrenstrafe für eine Frau nach, die über andere gelästert hatte und durch den Vogt Tomen als "Schandweib" zum Bestrafen überantwortet wurde. Anderes Flair verbreiteten die Tänzer von "Plaisier de Dance" mit höfischen Tänzen oder das Feuerspektakel auf dem Turnierplatz in Dämmerung und Dunkelheit der Ritterfestnacht, in der Mundwerker und Reimphänomen Theo Theodor ebenso beeindruckte wie schon beim Auftakt am Freien Platz mit den Fanfarenzügen aus Eberbach und Pforzheim und den Ansprachen des Marktvogts Dieter König, des Schultheißen Rainer Sens und CGHR-Präsident Klaus-Jürgen Ehret, begleitet von Ritter Friedrich Jürgen Waibel und dem spanischen Edelknappen Juan José Constanza.