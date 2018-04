Impressionen aus dem Leben, Augenblicke der Liebe, Dialoge und Kunstbetrachtungen wird Publizist und Moderator Roger Willemsen mit Momentum am 3. November in Eberbach vorstellen. Foto: dpa

Von Felix Hüll

Eberbach. Mit seinem neuesten Werk "Momentum" kommt der Publizist und Fernsehmoderator Roger Willemsen am kommenden Samstag, 3. November, ab 19.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus. Vorab beantwortete er Fragen der RNZ.

Was wissen Sie über Eberbach? Waren sie schon einmal hier?

"Unvergessliches Eberbach! Wie könnte ich einen Ort vergessen, der ein schwarzes Wildschwein im Wappen hat, von der CDU regiert wird und in dem ich nun schon zum zweiten Mal einkehre. Zuletzt war es das Bühnenprogramm zu den "Enden der Welt", das mich herbrachte, dieses Mal sind es die weiblichen Familienmitglieder des Buchhändlers Greif, die mich gefügig gemacht haben."

Was fällt Ihnen ein zu den Stichworten "enges Flusstal", "überschaubares Kulturangebot" und "Randlage im Landkreis"?

"Sie wollen doch hier etwa nicht Heidelberg beleidigen? So eng ist dort das Flusstal doch gar nicht."

Wie viele Lesungen dieser Art halten Sie pro Jahr?

"Ich bringe es auf etwa 200 Auftritte, aber das schließt alle Arten von Veranstaltungen ein. Da Eberbach mich nicht fest anstellen will, muss ich zwischendurch nach Hamburg und Berlin. Aber dort gehe ich allabendlich ins Bett mit dem Schlager "I left my heart in Eberbach"."

Stimmt es, dass Sie als Student als Nachtwächter und als Museumswärter gearbeitet haben?

"Stimmt, und ich erfahre, Eberbach hat eine Nachtwächterführung für Touristen. Gut so, und hoffentlich nicht zu gefährlich! Ich hoffe, dass die Museen ausreichende Unterstützung finden, zum Beispiel das Zinnfigurenkabinett und das Küfereimuseum."

Haben Sie aus Ihren Erfahrungen Tipps für die als Nachtwächter und Museumsbetreuer Engagierten?

"Die Nachtwächter bitte ich: Verhaften Sie nicht jeden, der verdächtig aussieht, die Museumswärter: Nutzen Sie die Zeit und werden Sie Zinnfigurenexperte."

In "Momentum" sammelten sie Schlaglichter Ihres Lebens. Können Sie sich vorstellen, dass man in Eberbach "entscheidende Augenblicke des Lebens" hat, die man nur als solche auch erkennen muss? Was könnte das bei Ihrem Publikum sein? Wie schärft man Ihrer Meinung nach da die Aufmerksamkeit?

"Ich habe das Eberbacher Publikum hellwach in Erinnerung. Die sahen nicht aus, als hätten sie die Momente ihres Lebens schon hinter sich. Ich rate zu Vergegenwärtigung, erhöhter Aufmerksamkeit auf das Alltägliche, und sofort wird dieses Alltägliche reich wie ein Korallenriff."

Wo sind Sie vor, wo nach der Eberbacher Lesung?

"Ich komme aus einer Fernsehaufzeichnung in Mainz, reise aber rechtzeitig an, um Eberbach zu Fuß erkunden und die Nahrungsmittelaufnahme organisieren zu können. Danach muss ich weg, denn am nächsten Morgen geht es schon wieder mit Verpflichtungen los."

Bleiben Sie länger im Rhein-Neckar-Kreis oder in der Kurpfalz?

"Ich werde nicht ruhen, bis ich den Kreis abgeschritten habe. Dann winke ich mit weißem Taschentuch und wende mich gen Mannheim."

Seit sechs Jahren sind Sie Schirmherr des "Afghanischen Frauenvereins". Wie kommen dieses und Ihre anderen sozialen Engagements bei Ihren Auftritten "im Lande draußen" an?

"Ich bin froh, dass mich das Publikum nicht als Unterhalter allein wahrnimmt, sondern weiß, wo das Amüsement endet und das Engagement gefordert ist. Die Unterstützung der humanitären Arbeit, die ich erlebe, ist erstaunlich, und schließlich kostet ein Brunnen für Afghanistan nur 800 Euro, versorgt aber täglich 120 Personen mit frischem Wasser. Leben: ein Weihnachtsgeschenk!"

Info: Karten für den Abend mit Roger Willemsen in Eberbachs Evangelischen Gemeindehaus am Samstag, 3. November, ab 19.30 Uhr gibt es für 18 (Schüler/Studenten neun) Euro in der Buchhandlung Greif oder via www.buch-greif.de"