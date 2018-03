Von Felix Hüll

Eberbach. 2013 wird das dritte Jahr in Folge sein, in dem die Stadt Eberbach keine neuen Schulden macht. Aufgrund guter Gewerbesteuereinnahmen 2012 wird das laufende Haushaltsjahr aus Sicht der Kämmerei positiv abschließen. Wegen der Systematik des Finanzausgleichs drohen Eberbach aber 2014 weniger Zuweisungen bei gleichzeitig höheren Umlagen; Kämmerer Patrick Müller warnt schon jetzt vor den Finanzrahmenbedingungen im Wahljahr 2014.

Für 2013 sieht der Etatentwuf keine Steuererhöhungen vor. Bei den Gebühren ändern sich allerdings die Sätze durch Einführen der gesplitteten Abwassergebühr. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2013 steigt um 2,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr an auf 47,1 Millionen Euro an.

Unter den Einnahmen bezeichnete Müller das Gewerbesteueraufkommen als Kalkulationsrisiko: "In den letzten Jahren waren die großen Veränderungen im dritten und vierten Quartal zu verzeichnen." Sollten auch da wieder die Einnahmen wegbrechen, seien ein Nachtragshaushalt und gar eine Schuldenaufnahme 2013 nicht ausgeschlossen.

Müller wollte damit die strahlende Freude über den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen von angenommenen 8,5 Millionen Euro auf voraussichtlich über 11 Millionen Euro überdecken. In seiner Haushaltsrede hatte er zuvor begeistert ausgerufen: "Insgesamt gesehen kann es natürlich 2013 so weiter gehen." Tatsächlich kalkuliert Müller aber 8,6 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahme ein und 5,7 Millionen Euro Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. "Das ist ein sehr hoher Ansatz. Bleibt zu hoffen, dass die uns mitgeteilten Prognosen zutreffen."

Zu den Ausgaben im laufenden Betrieb listete Müller 22 Prozent Personalausgaben (8,8 Mio.) auf, 5,2 Prozent mehr als 2012. Das Plus verursachten die höheren Tarifabschlüsse. Bei der Kinderbetreuung werde man 258 000 Euro mehr als 2012 ausgeben müssen.

Dritter großer Brocken sind die Kanalsanierungen, für die der Gemeinderat den Entwurf von 267 000 Euro im Etatplan 2013 bestätigte. Während der Haushaltsplan 2013 im laufenden Betrieb einen Überschuss von 1,2 Mio. Euro erwirtschaftet, werde 2014 umgekehrt der laufende Betrieb aus Vermögensveräußerungen finanziert werden müssen. "2014 wird richtig hart", mahnte Müller daher.

Aber noch kann Eberbach im Vermögenshaushalt 2013 Schwerpunkte setzen bei der Kapitaleinlage bei den Stadtwerken, beim Fortführen der Baumaßnahmen am Hohenstaufengymnasium und der Werkrealschule, beim Ausbau des Hochwasserrückhaltebeckens Holdergrund, bei der Bahnüberführung Neckarhälde, bei Entwässerungsmaßnahmen, dem Beschaffen von Feuerwehrfahrzeugen und Maßnahmen im Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße. Weil 2012 die eingeplante Rücklagenentnahme nicht nötig war, stehen insgesamt 4,5 Millionen Euro als Deckungsmittel ab Januar zur Verfügung, von denen 3,5 Millionen entnommen werden sollen. Die weitere verbleibende Million will Müller zum Finanzieren der für 2012 erwarteten höheren Umlagen auf die hohe Kante legen. Weil sich aber schon jetzt abzeichnet, dass das nicht reicht trotz eingeplanter Grundstücksverkäufe sieht Müller mittelfristig mehrere Möglichkeiten: "mehr Einnahmen, weniger Ausgaben, Verschieben von Maßnahmen oder Überprüfen von Aufgaben".

Die Gemeinderäte nahmen die Ausführungen des Stadtkämmerers in ihrer letzten Sitzung dieses Jahres zur Kenntnis. Sie werden nun in den Fraktionen mögliche Änderungsanträge beraten und im Januar erörtern. Vorgesehen ist, dass der Haushalt im Februar 2013 verabschiedet werden soll.