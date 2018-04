Eberbach. (fhs) "Ich bin überrascht, 44 Seiten Tischvorlage als Weihnachtsgeschenk zu bekommen", quittierte CDU-Stadtrat Heiko Stumpf sarkastisch den zusätzlichen Antrag der Stadtverwaltung in der letzten Sitzung des Jahres.

Bei den Arbeiten am Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund waren Mehrkosten zu bewilligen. Durch unvorhergesehene Details während des eigentlich fast abgeschlossenen Bauprojekts kam es zu Nachtragsforderungen. Sie waren nicht mehr durch ursprünglich für Unvorhergesehenes vorneweg eingeplante Mittel abzudecken. Damit die Arbeiten gleich ab 11. Januar 2016 - je nach Witterung - begonnen werden können, nahm die Verwaltung diesen Punkt noch unbedingt mit in die Haushaltssitzung auf und erweiterte dafür die Tagesordnung. Letztlich genehmigte jetzt der Gemeinderat, dass die Osterburkener Firma Heizmann mittels Nachtragsvereinbarungen in Höhe von rund 99 400 Euro die als notwendig erachteten Arbeiten zusätzlich ausführt. Die Finanzierung der Maßnahme nun in einer Gesamthöhe von 1,1 Millionen Euro erfolgt über die Haushaltsmittel, die 2015 und für 2016 dafür vorgesehen waren sowie über jetzt zusätzlich eingestellte 25 599 Euro im Etat 2016.

Bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen genehmigte die Ratsmehrheit die erweiterten Aufträge, damit das Bauwerk zum Abschluss kommen kann. Dieser wird sich nun voraussichtlich bis April 2016 verschieben. Was war Grund für die Nachträge?

Erhard Winkler vom gleichnamigen Stuttgarter Ingenieurbüro benannte vor allem das Fehlen einer Dichtungsschicht in der Dammseite zum (dann aufgestauten) Wasser hin. Sie sollte gemäß den Plänen aus den 1960er Jahren im Bauwerk eigentlich vorhanden sein; bei einer aus anderem Grund vorgenommenen Probebohrung stellte sich aber heraus, dass sie im unteren Dammbereich fehlt. Die Bohrungen ergaben, dass der Damm auf der wasserabgewandten Seite durchnässt war. Um vor dem Erhöhen der Dammkrone das "Fundament" wieder "in Ordnung zu bringen", wurden eine Drainage und eine Kalk-Zement-Mischung eingebaut. Patrick Joho (CDU) wollte wissen, seit wann bekannt war, dass der Damm durchnässt sei? Im Sommer sei er von Anwohnern bereits darauf angesprochen worden.

Winkler sagte, auf der "Luftseite" sei dies bekannt gewesen, nicht aber das jetzt entdeckte Fehlen der Dichtungsschicht zur Einstaufläche hin.