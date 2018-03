Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Rund 30 Jahre ist es her, dass zuletzt ein junger Mann aus Eberbach in den katholischen Priesterstand getreten ist. Am 10. Mai ist es wieder soweit: Gemeinsam mit zwei weiteren Kandidaten wird Christian Wolff von Erzbischof Stefan Burger im Freiburger Münster zum Priester geweiht. 1987 in Darmstadt geboren, verbrachte Wolff Kindheit und Jugend in Eberbach, Am Hohenstaufen-Gymnasium machte er 2006 sein Abitur. Ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) führte ihn nach Manchester in England, danach begann er das Theologiestudium am Priesterseminar in Freiburg.

Herr Wolff, wann wurde Ihnen klar, dass Sie Priester werden wollen?

Das hatte sich schon gegen Ende der Schulzeit angebahnt. Da überlegt man sich ja, was man danach machen will. Es gab noch die Optionen Mathe, Physik oder Geschichte. Aber der Priesterberuf kristallisierte sich heraus. Dazu trug auch bei, dass mich der damalige Neckargeracher Pfarrer Gerhard Hemker als Ministrant einmal fragte, ob ich nicht Priester werden wolle. Das regte mich an, verstärkt darüber nachzudenken.

Gab es so etwas wie ein Berufungserlebnis, das zur Entscheidung führte?

Ja, das gab es tatsächlich. Das war während meines FSJ in England. Dort arbeitete ich in einem Gemeindezentrum, das von Schönstatt-Patres geleitet wurde. Eines Tages betete ich in der Kapelle und fragte Gott, was ich machen solle. Ob ich Priester werden solle und wenn ja, ob ich in eine Ordensgemeinschaft eintreten oder Diözesanpriester werden sollte. Da kam mir schlagartig die Erkenntnis: "Diözesanpriester - das ist das Richtige für dich." Das bestätigte sich immer wieder, besonders später bei der praktischen Gemeindearbeit als Diakon: Die Arbeit mit den Menschen erfüllt mich, ich komme gut mit ihnen klar. Ein Hauptanliegen ist mir dabei, zu vermitteln, dass Gott mit ihnen persönlich zu tun hat, dass er sich liebevoll für sie interessiert, dass er immer bei ihnen ist.

Was bedeutet für Sie das Priestersein?

Priester sein bedeutet, sein Leben Gott in besonderer Weise hinzugeben durch Zölibat und Weihe. Alles was der Priester tut, soll auf die Liebe Gottes hinweisen. Der Priester spendet Sakramente im Auftrag Gottes. Wenn ich also Gottesdienst feiere, dann handelt Gott durch mich. Das ist etwas Schönes.

Man liest immer wieder von strengen Auswahlkriterien für den Priesterberuf. Welche sind das?

Die klassischen Auswahlkriterien sind männlich, katholisch, gefirmt und unverheiratet. Dann muss natürlich die Motivation stimmen, man sollte Priester aus persönlicher Berufung werden. Eine ausreichende menschliche Reife wird erwartet, man muss mit Leuten umgehen können und belastbar sein.

Und wie wird das festgestellt?

Bereits beim Bewerbungsgespräch wird die Motivation abgeklopft. Es folgt das Gespräch mit einem Psychologen. Im Priesterseminar wird man von den Ausbildungsleitern beobachtet. Bei den Gemeindepraktika teilen natürlich die Pfarrer ihre Eindrücke mit.

Letztes Jahr wurden Sie zum Diakon, der Vorstufe zum Priester, geweiht. Was ist bei der Priesterweihe jetzt anders?

Die Zeremonie ist schon ähnlich. Allerdings ging es beim Diakon eher darum, das Wort Gottes zu verkünden. Als Priester werden wir jetzt auch die Eucharistie feiern. Daher werden die Hände gesalbt und uns werden Kelch und Hostienschale symbolisch überreicht.

Bei der Diakonenweihe haben Sie bereits Gelübde abgelegt zum Zölibat, zu Glaubenstreue und Gehorsam. Wird das immer einfach sein, die zu halten?

Nein, nicht immer. Ich kann eigentlich nur versprechen, dass ich mein Bestes geben will, es zu tun. Und man muss sich selbst immer wieder kritisch hinterfragen: bin ich noch auf dem richtigen Weg?

Wem gegenüber gilt der Gehorsam?

Dem Bischof. Trifft er eine endgültige Entscheidung, so habe ich ihr zu folgen, es sei denn, sie widerspricht meinem Gewissen. Blinden Gehorsam gibt es nicht. Wenn ich eine Gewissensentscheidung treffe, muss ich natürlich auch die Konsequenzen tragen. Aber bei der Arbeit in einer Pfarrei ist man ziemlich eigenständig und eher von den Gegebenheiten vor Ort abhängig als vom Bischof.

Info: Zur Priesterweihe von Christian Wolff am 10. Mai in Freiburg besteht Mitfahrgelegenheit in einem Bus. Informationen dazu erteilt das katholische Pfarramt, Telefon 06271/2202.