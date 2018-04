Michelstadt. (red/jbd) Als subjektiv und wenig aussagekräftig kritisiert der Geschäftsbereich Nahverkehr der Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) eine Unternehmerbefragung der IHK Darmstadt zur Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Erbach/Michelstadt. So werde u.a. die Anbindung des ÖPNV an den Schienenfernverkehr von über der Hälfte der Führungskräfte der befragten Odenwälder Unternehmen mit der Note 4 und schlechter beurteilt, habe aber für fast 40 Prozent der Befragten nur eine mittlere bis niedrige Bedeutung.

Mit Blick auf das bestehende Fahrtangebot müsse diese Kritik allerdings relativiert werden, wehrt sich die OREG: Durch umfangreiche Modernisierungsarbeiten in den letzten zehn Jahren bestehe mittlerweile ein umfangreiches Fahrtangebot zwischen 4 Uhr morgens und 1 Uhr nachts auf der Odenwald-Bahn. Daraus ergäben sich einstündliche Verbindungen aus dem Odenwald nach Darmstadt oder Frankfurt mit Übergängen an das S-Bahn- und Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn.

Gleichzeitig bestehen laut OREG mit Bus und Bahn auch stündliche Anbindungen in Richtung Süden, wo in Eberbach Anschlüsse an die Neckartalbahn in Richtung Heidelberg, Mannheim, bzw. Heilbronn und Würzburg bestehen.

"Damit wurden mit in den letzten Jahren stündliche, und damit attraktive Verbindungsmöglichkeiten an die beiden für den Standortfaktor so wichtigen Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar geschaffen, die der Kritik die sachliche Grundlage entziehen."

Noch schlechter als das Umfrageergebnis zur Anbindung an den Schienenfernverkehr fällt die Beurteilung des lokalen ÖPNV aus, dem fast 30 Prozent der Führungskräfte die Noten 5 und 6 gaben.

Die teilweise berechtigte Kritik an den bestehenden zweistündlichen ÖPNV-Verbindungen zwischen den lokalen Zentren und den Ortsteilen sei ihr bekannt, so die OREG, und werde im Rahmen des innovativen Mobilitätskonzeptes "Garantiert mobil!" aktiv in Angriff genommen. Ziel sei es hierbei, eine halbstündliche Verbindung von den Odenwaldgemeinden ins nächstgelegene Zentrum bzw. nach Erbach/Michelstadt zu garantieren.

Im Hirschhorner Raum bedient die OREG die Buslinie nach Beerfelden. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat in seiner Vorschlagsliste für ÖPNV-Verbesserungen in der hessisch-badischen Grenzregion die Teilung dieser Linie aufgenommen. Auf einer Strecke über Korthelshütte, Rothenberg, Beerfelden bis Michelstadt, auf der zweiten über Finkenbach, Falken-Gesäß, Beerfelden bis Hetzbach wird für den stündlichen Anschluss an die Odenwaldbahn geworben.