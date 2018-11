Von Martina Weyrauch

Eberbach. Während in früheren Jahren die von der Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt organisierte SWR3 Dance Night mit 900 Gästen immer ausverkauft war und teilweise sogar an die 300 Partyfans keine Karten mehr ergattern konnten, gehen die Besucherzahlen seit 2010/2011 zurück. Im Dezember vergangenen Jahres waren es nur noch rund 600 Gäste in der Stadthalle. Die Handballgesellschaft Eberbach (HGE) hatte diesmal die Bewirtung übernommen. Ihr Reinerlös, der früher einmal bei über 3000 Euro lag, betrug nur etwa 400 Euro. 1900 Euro waren es noch ein Jahr zuvor, als der SV rund 700 Gäste bewirtet hatte.

Die Bürgerstiftung hatte dennoch für die Handballer eine gute Nachricht: Der Reinerlös wurde auf den Betrag des Vorjahres aufgestockt. Am Samstagabend überreichte Dr. Ulrich Rietdorf in der Hohenstaufenhalle den Scheck über 1900 Euro an den HGE-Vorsitzenden Joachim Kaschper und den Vergnügungsausschussvorsitzenden Simeon Bohnert. "Die Handballer haben sich genauso angestrengt, wie der SV im Vorjahr", betonte Rietdorf. Deshalb habe die Bürgerstiftung die 1500 Euro, die für die Jugendarbeit verwendet werden sollen, draufgelegt. Es sei eine "harmonische und erfolgreiche" Dance Night gewesen, die Helfer der HGE hätten sehr professionell gearbeitet. "Ich habe deutlich gesehen, dass solche Veranstaltungen durchaus zum Routineprogramm des Vereins gehören", so Rietdorf.

Seit 2004 veranstaltet die Bürgerstiftung die Dance Night für die Eberbacher Jugend. Die ersten vier Partys wurden in Eigenregie mit Mitgliedern und Helfern durchgeführt. Wegen der recht begrenzten Mitgliederzahl habe man sich im Jahr 2008 entschlossen, jährlich einen Eberbacher Verein um personelle Unterstützung für Kasse und Bewirtung zu bitten.

Zum Dank geht der jeweilige Reinerlös uneingeschränkt an die Jugendarbeit des unterstützenden Vereins. "So bietet die Bürgerstiftung nicht nur eine Party, sondern unterstützt auch die Jugend eines Vereins", erklärt Rietdorf. Im Jahr 2008 half der Fanfarenzug, es folgten der VfB, die KG Kuckuck, der SV und die HGE. "Die Gesamteinnahmen aus den moderaten Eintrittspreisen und dem Getränkeverkauf beliefen sich 2012 bei den rund 600 Gästen auf 10 000 Euro", erläuterte Rietdorf weiter.

Davon gingen Kosten für SWR3, Licht- und Tonanlage, Getränkeeinkauf und viele weitere Kleinigkeiten ab; es blieben nur 400 Euro übrig. Und dieser Reinerlös sei nur zustande gekommen, weil das Kulturamt die Kosten für die Security und Stadthallenmiete übernommen hat und dazu noch personelle Unterstützung lieferte.

Auch wenn die 600 Partyfans im Dezember laut Rietdorf "sicherlich ausnahmslos begeistert" waren, macht sich die Bürgerstiftung "natürlich Gedanken über die weitere Durchführung solcher Veranstaltungen". "Wir werden diskutieren und beraten, wie wir weiter verfahren werden, um die Fortsetzung einer solchen oder ähnlichen Jugendveranstaltung zu gewährleisten."

Das Durchschnittsalter der letzten SWR3 Dance Night schätzt Bohnert auf 18 bis 22 Jahre. "Es waren aber auch viele 16- bis 18-Jährige da - es ist möglich, dass den Älteren das Publikum einfach zu jung ist". Die HGE sei mit 40 Helfern vor Ort gewesen, schon mittags wurde mit dem Aufbau begonnen. "Das hat alles super geklappt", lobt Bohnert, der vorrangig für die Organisation zuständig war.

An zu wenig Werbung kann es seiner Meinung nach nicht gelegen haben, dass weniger Besucher kamen. "Wir haben viel Werbung gemacht und auch in Eberbach und der Umgebung plakatiert", sagt er.

Die 1900 Euro will Kaschper in die Jugendarbeit investieren, "vielleicht einen Jugendtag nach den Sommerferien ausrichten". Ab der C-Jugend hat die Spieleranzahl nachgelassen, "da muss man etwas bieten".