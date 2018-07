Eberbach. (fhs) Mit einem neuen "Leuchtturmprojekt" und einer erneuten Auszeichnung macht Eberbachs Bürgerstiftung auf sich aufmerksam. Die 1999 gegründete Stiftung darf für weitere zwei Jahre das Gütesiegel des Arbeitskreises Bürgerstiftungen im Bundesverband Deutscher Stiftungen führen. Damit bestätigt die bundesweite Organisation, dass die Eberbacher Bürgerstiftung den Merkmalen einer solchen ideellen Einrichtung entspricht. Mit ihrem Anteil am Knüpfen des Eberbacher Defibrillatoren-Netzes stellt sie dies zudem gerade erneut aktiv unter Beweis, wie der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Herbert Hinterschitt (kl. Foto: Hüll) jetzt mitteilte. Die Finanzierung für sechs solcher Geräte hat die Stiftung mittlerweile beisammen. Unter den zehn Merkmalen einer idealen Bürgerstiftung findet sich der Zweck, Projekte zu fördern, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dabei folgt sie dem an erster Stelle genannten Ziel, gemeinnützig zu sein und will das Gemeinwesen stärken. Auch die Eberbacher Stiftung ist wirtschaftlich wie politisch unabhängig, konfessionell und parteipolitisch nicht gebunden. Bereits 2011 war die Stiftung mit dem Gütesiegel ausgezeichnet worden, das sie jetzt bis 2015 tragen darf. Entstanden aus einer Grundstockspende zum 125-jährigen Bestehen von DGF Stoess/Gelita wuchs das Stiftungsvermögen ergänzt um die Unterstiftungen Helmut und Hedwig Ehret sowie Norbert Köhler auf rund eine Million Euro. Zu den Förderprojekten zählen "Mama lernt Deutsch", "Englisch im Kindergarten", VHS-Vortragsreihe 'Bunt statt Grau' 2012, ein "Schwarzlicht-Theater" an der Steige-Grundschule, der Preis der Bürgerstiftung für junge Künstler und die SWR 3 Dance Night Finanzierung. Weil bei dieser Dance Night die Nachfrage zu gering war, wird sie aber 2013 nicht mehr stattfinden. Dem Vorstand der Stiftung gehören neben Hinterschitt Dr. Günter Blankenhorn und Frieder Reichert an. Die Geschäftsstelle leitet Renate Lipski, Alte Dielbacher Straße 52, Eberbach. Wer zum aktuellen Projekt "Defibrillatoren" beitragen will, kann sich an die Stiftung oder aber an Eberbachs Hauptamtsleiterin Anke Steck im Rathaus wenden.