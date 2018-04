Von Christa Huillier

Eberbach. Die "Eberbacher Initiative zur Patenvermittlung" wurde im Dezember 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Bürgerprojekt organisiert und vermittelt Patenschaften zwischen Familien und Senioren, um generationenübergreifende Kontakte zu knüpfen und zu fördern, die das Leben aller Beteiligten bereichern. Das Projekt trägt erste Früchte: Christina Kunze, mit ihren beiden Töchtern, und die Patengroßeltern Kornelia und Josef Pfeiffer sprachen mit der RNZ in den Räumen der VHS über ihre Erfahrungen.

Initiator und Ideengeber ist Stefan Leukel, Eberbacher Bürger und Dozent an der Dualen Hochschule Mosbach. Er ist davon überzeugt, dass ein liebevolles Miteinander auch außerhalb einer Familie erlebt werden kann, dass ältere Menschen und Kinder gemeinsam Generationengrenzen überwinden können. Für Patenomas und Patenopas bringt der Umgang mit Kindern Lebensfreude und die Gewissheit, ein sehr nützliches Ehrenamt auszuüben.

In unserer heutigen Gesellschaft leben Großeltern und junge Familien nicht mehr wie früher unter einem Dach, sondern berufsbedingt oft weit voneinander entfernt. Patengroßeltern können das übernehmen, was Großeltern normalerweise tun: mit den Kindern spielen, lesen, reden, spazieren gehen, backen und kochen. Eltern werden bei zeitlichen Engpässen entlastet.

Bei VHS- Leiterin Barbara Coors stießen Stefan Leukel und die Mitglieder der Initiative, Annette Pröger, Daniel Ripke und Christina Swywyj-Schulz auf offene Ohren. Die "Eberbacher Initiative zur Patenvermittlung" wird von der VHS Eberbach-Neckargemünd und der Bürgerstiftung Eberbach unterstützt.

Christina Kunze hat zwei Töchter im Alter von drei und sechs Jahren. Sie wohnt seit vier Jahren in Eberbach, der Wohnort ihrer berufstätigen Mutter ist so weit entfernt, dass sie nur alle zwei Monate zu Besuch kommen kann. Von Stefan Leukel auf die Pateninitiative aufmerksam gemacht, rief sie im Februar bei der VHS an. Sie dachte an eine mögliche "Auszeit" von zwei Stunden pro Woche, um wichtige Dinge auch einmal ohne Kind erledigen zu können.

Kornelia Pfeiffer war auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe, gerne mit Kindern und Hund, und fand den Flyer der Initiative in ihrem Briefkasten. Bereits am 8. März fand das erste Treffen in der VHS statt. Die Chemie zwischen Mutter, Kindern und "Omi" stimmte. "Alles hat von Anfang an gepasst", freut sich Christina Kunze. Inzwischen gibt es zwei- bis dreimal im Monat Kontakte. "Die Partnerschaft ist im Wachsen", freut sich auch Patenoma Kornelia Pfeiffer.

Und so funktioniert es: Pate oder Familie mit Kind melden sich unverbindlich bei der VHS. In einem persönlichen Gespräch werden Motivation und konkrete Vorstellungen festgestellt. Die Daten werden an die "Eberbacher Initiative zur Patenvermittlung" weitergeleitet, die die Vermittlung organisiert und koordiniert und die Patenschaft begleitet. VHS und Initiative sind weiter auf der Suche nach Patenomas und Patenopas, die Lust auf Kontakt zu Familien mit Kindern haben, wobei das Seniorenalter nicht unbedingt erreicht sein muss.

Ein Ersatz für Babysitten sind die Patenschaften allerdings nicht, stellt Barbara Coors fest.

Info: VHS Eberbach-Neckargemünd, Bussemerstraße 2a, Telefon 06271/946222, Mail: info@vhs-eb-ng.de, www.vhs-eb-ng.de