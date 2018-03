Schönbrunn. (MD) Kaum war das Ergebnis der Bürgermeisterwahl bekannt gegeben worden, durfte der alte und neue Amtsinhaber Jan Frey zahlreiche Hände schütteln. Der 44-jährige Diplom-Verwaltungswirt dankte nach seinem 91-Prozent-Wahlerfolg allen, die ihn unterstützt haben, besonders auch seiner Frau Heike und Tochter Amelie. Ebenso allen Mitarbeitern der Gemeinde. Auch einige amtierende und ehemalige Bürgermeisterkollegen hatten den Weg in den Schönbrunner Bürgersaal gefunden. Darunter Peter Reichert aus Eberbach, Wolfgang Schirk aus Neunkirchen, Heiner Rutsch aus Lobbach, Hans-Jürgen Moos aus Meckesheim und Theo Haaf aus Schwarzach. Auch Freys Amtsvorgänger Roland Schilling und Hermann Münz weilten unter den Gratulanten. Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Dinkeldein überbrachte die Glückwünsche des Gemeinderats und überreichte dem Wiedergewählten eine Flasche seines Lieblingsgetränks. Das Ergebnis zeige, dass die "richtige Person die richtige Arbeit gemacht" habe, lobte Peter Reichert und freute sich auf weitere gute Zusammenarbeit in der Verwaltungsgemeinschaft mit Schönbrunn: "Wir wollen ihn noch lange haben".

Als "ganz großen Vertrauensbeweis für den Amtsinhaber" sah Regionaldirektor Karlheinz Emig von der Sparkasse Neckartal-Odenwald das Wahlergebnis und gratulierte Frey namens des Geldinstituts ebenso wie Marc-André Moll. "Ein tolles Ergebnis, er hat tolle Arbeit gemacht", freute sich Heiner Rutsch. "Das Ergebnis ist einwandfrei für den Jan und spiegelt seine gute Arbeit und seine Beliebtheit in der Gemeinde wider", sagte Altgemeinderat Volker Köhler. Er bescheinigte dem "von außen" kommenden Bürgermeister, sich in der Dorfgemeinschaft "sehr gut eingelebt" zu haben. "Große Freude, überzeugendes Ergebnis", fasste sich CDU-Vorsitzende und Gemeinderätin Karin Koch knapp. "Nach überzeugender Arbeit", schob Vorstandsmitglied Rainer Haschke nach. Freys direkter Amtsvorgänger Roland Schilling sah in dem "hervorragenden Ergebnis die Grundlage für weitere gute Arbeit". "Das war klar, dass Jan Frey das macht", betonte Willi Fischer, der sich aber wunderte, "dass auch so viele Einzelnamen auf den Stimmzetteln auftauchten". In der Tat wurden neben dem Kandidaten der "Nein-Partei", Michael Eckardt, der 110 Stimmen erhielt und von vorne herein erklärt hatte, das Amt auch im Falle seiner Wahl erst gar nicht antreten zu wollen, insgesamt 17 andere Namen hinzugeschrieben. Darunter der von Jürgen Dinkeldein, der fünf Voten erhielt. Milena Wagner und Thomas Zimmermann erhielten je sieben Stimmen, Andreas Zettl drei, Karin Koch und Hubertus Göhrig je zwei. Jeweils ein Wahlbürger wollte Friedrich Seifert, Christina Ebel oder Martin Wegrezki an der Gemeindespitze sehen. Ebenfalls eine Stimme erhielt der bekennende Windkraftgegner und CDU-Gemeinderat Ernst Rimmler aus Reichartshausen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 74,22 Prozent und damit höher als vor acht Jahren. Ein Umstand, der wohl auch den gleichzeitig stattgefundenen Landtagswahlen geschuldet wurde. Jan Frey lud alle Gratulanten zum Umtrunk an den eigens vor dem Bürgersaal platzierten Bierwagen ein. Bei eisigem Wind zog es die meisten Gäste allerdings zum zwanglosen Plausch wieder in den Bürgersaal zurück.