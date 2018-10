Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Jetzt hätte ich hier fast keinen Platz mehr bekommen", scherzte Bürgermeister Peter Reichert am Dienstagabend im Ratssaal. "Wir wollen über die Veranstaltungen in Eberbach informieren und den Bürgern die Möglichkeit geben nachzufragen." "Was wir arbeiten, stellen wir auch gerne öffentlich vor", erklärte Tobias Soldner, der mit seinem fünfköpfigen Kultur-Tourismus-Stadtinformations-Team (KTS) erstmals zu einer solchen Veranstaltung eingeladen hatte. Das Interesse der Bürger war nicht unbedingt überwältigend groß: Eine weibliche Zuhörerin und zwei männliche Bürger waren gekommen, also insgesamt drei Bürger. Da es im großen Saal dann doch etwas hallte, zog man flugs zu einer eher gemütlichen Runde beisammen - die Mikrofone wurden ausgeschaltet.

Das KTS-Team erläuterte die anstehenden nächsten fünf großen Veranstaltungen in der Stadt. Neben dem kurz bevorstehenden Eberbacher Frühling, gab es Infos zum Lebendigen Neckar, dem Open-Air-Event der Badischen Landesbühne, der Tour de Ländle und zum Kuckucksmarkt. Da die üblicherweise nur anonymen Meckerer nicht vor Ort waren und die drei Bürger keine Beschwerden hatten, war die Infoveranstaltung in eineinhalb Stunden ohne größere Diskussionen beendet.

> Der Eberbacher Frühling steht von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Mai, auf allen Plätzen in der Altstadt auf dem Programm. Sonntags ist auch der neunte CH-Alpha Frühlingslauf (ab 9.50 Uhr) und die Geschäfte öffnen ihre Pforten (13 bis 18 Uhr). Geboten werden an den drei Tagen wieder einige Mitmachaktionen und vor allem viel Musik. Unter anderem gibt es zu hören: Rockefellers, Simplex, DJ Cha-Cha, Astenics, Blue Station Ramblers, The colour red, das Akkordeonorchester, die Hannes Keseberg Band sowie diverse Nachwuchsbands. Zur Eröffnung freitags gibt es ein offenes Frühlingsliedersingen mit dem "La-Mi-Chouer" (Thonon) und "Right Now" (Eberbach), die von der katholischen Pfarrkapelle begleitet werden. Samstag steht der Kinderflohmarkt auf dem Plan und im Innenhof des Pulverturms die Spieleaktion "Klick-Klack". Wie Bernhard Walter erklärte, ist die Budokai-Asahi-Gruppe dieses Jahr aus personellen Gründen nicht dabei, weshalb Händler und andere Geschäfte für Leben im Schulhof der Dr. Weiss-Schule sorgen sollen. Außerdem wird es keinen Fährbetrieb geben, da das Frühlingsfest für den Fährverein nicht kostendeckend ist.

> Zum landesweiten Aktionstag "Lebendiger Neckar" am Sonntag, 16. Juni, wird am Eberbacher Neckarlauer ein Schlauchbootrennen mit den Reservisten geboten. Außerdem gibt es Info-Stände von OWK und KTS und die Allemühler Blaskapelle wird musizieren. In der Au wird der Mosca-Cup veranstaltet und in Pleutersbach steht bereits am Samstagabend ein Hafenfest an, sonntags gibt's dann ein Spaßkanurennen.

> Die Badische Landesbühne zeigt am Freitag, 28. Juni, um 17 Uhr "In 80 Tagen um die Welt" und um 20 Uhr "Amadeus". Beide Aufführungen sind Open-Air auf dem Leopoldsplatz geplant und werden bei schlechtem Wetter in die Stadthalle verlegt.

> Zur Tour de Ländle werden am Samstag, 27. Juli, zwischen 4000 und 6000 Besucher in Eberbach erwartet. Binnen kurzer Zeit haben sich rund 280 Helfer aus insgesamt 13 Vereinen gefunden. "Es freuen sich alle darauf", sagte Markus Scheurich, einer der Zuhörer am Dienstagabend und Organisator für die Vereine. Es stünde auch nicht der Profit im Vordergrund, sondern "etwas für Eberbach zu machen". SWR4 hat für abends einen "Top-Act" engagiert, dessen Name allerdings noch nicht verraten wird. Laut Soldner soll der "Top-Act" (da kostenlos In der Au) aber eventuell sogar PUR toppen, die am selben Abend in Mosbach spielen. Ende Mai oder Anfang Juni soll der Name endlich bekannt gegeben werden.

> Für den Kuckucksmarkt vom 23., bis 27. August, haben sich rund 500 Schausteller und Händler beworben, die KTS hat etwa 120 "unter Vertrag". Die Security wird "in etwas abgespeckter Version" vor Ort sein, Kinderfest und Fleckvierinderschau sind organisiert, montags gibt's Familientag, Tag der Betriebe und Seniorennachmittag. Außerdem gibt es kein Riesenrad, "die bleiben lieber zehn Tage" und ganz neu: Der "U-Lauf" am Braumeisterzelt fällt weg.