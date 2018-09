Unter Naturschutz gestellt werden soll das Brombacher Tal. Doch in der jüngsten Ortschaftsratssitzung gab's Kritik an den Plänen dazu. Foto: Deschner

Brombach. (MD) Deutliche Vorteile erwartet Ortsvorsteher Viktor Hartmann davon, dass das Brombacher Tal unter Naturschutz gestellt wird. Das Gebiet Richtung Hirschhorn soll bekanntlich zum Naturschutzgebiet erklärt werden (wir berichteten). Auch in Zeiten knapper Kassen seien durchaus Gelder für den Naturschutz vorhanden, sagte Hartmann. "Wir fahren damit nicht schlechter," kommentierte er in der jüngsten Ortschaftsratsitzung die Pläne des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Diese hatte der Eberbacher Gemeinderat bereits einmütig gebilligt. Mehr als 80 Prozent der betroffenen Grundstücke sind im Landesbesitz. Doch aus den Reihen der Zuhörer gab's in der erstmals abgehaltenen Bürgerfragestunde zum Ende der knapp zweistündigen Sitzung auch Kritik an dem Projekt.

Wie Hartmann ausführte, werde die Bewirtschaftung des Tales "im Großen und Ganzen" so bleiben wie bisher. Ein Schäfer werde auch künftig mit seiner Herde die Flächen freihalten. Der Ortsvorsteher geht davon aus, "dass künftig noch mehr Geld für die Landschaftspflege da ist als bisher."

Erwin Seib indes wies auf ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Schutzgebiet hin. So dürften die Wege innerhalb dieses Gebietes von Anfang März bis Ende Juli eines jeden Jahres nicht mehr befahren werden, sagte der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft Brombach-Heddesbach. Die Jäger seien dann nicht mehr in der Lage, frisch entstandenen Wildschaden zu korrigieren. Zwar gelte für die durchs Tal führende Abwasserleitung Bestandsschutz. "Doch was ist, wenn der Kanal mal ganz erneuert werden muss?", fragte Seib. Ortsvorsteher Hartmann sah das Ganze als nicht so dramatisch an. Er will jedoch die von Seib vorgetragenen Punkte vom städtischen Rechtsamt prüfen lassen.

Einmal mehr musste sich das Gremium mit dem Abbruch von ungenehmigten Nebenanlagen bei einem früheren Gasthaus beschäftigen. Zudem soll eine vorhandene Garage zum Eselsstall umfunktioniert werden. Diesem Antrag hatte der Bauausschuss des Gemeinderats bereits vor Wochen zugestimmt, der Ortschaftsrat schloss sich an.

Die Seniorenadventsfeier soll am 7. Dezember, ab 14.30 Uhr wieder im Gasthaus "Stern" stattfinden, gab Hartmann bekannt. Die schon traditionelle Veranstaltung werde wieder vom Ortschaftsrat organisiert. Obwohl es erst für Senioren ab einem Alter von 70 Jahren aufwärts einen kleinen Zuschuss von der Stadt Eberbach gebe, lade man wieder alle Bürger ab 65 Jahren zu der Feier ein. Die Neidensteiner Bläser sollen dabei wieder eine musikalische Einlage vortragen.

Diskutiert wurde vom Ortschaftsrat, der nach den Kommunalwahlen vom Mai zur Hälfte aus neuen Mitgliedern besteht, das weitere Abhalten von Bürgersprechstunden im ehemaligen Rathaus.

Nach den Vereinbarungen im Eingemeindungsvertrag mit der Stadt, ist zwei Mal im Monat eine Sprechstunde abzuhalten. Mangels Bürgernachfrage reduzierte der Ortschaftsrat diese vor Jahren auf eine. Auch diese wird nicht genutzt, erläuterte Verwaltungsmitarbeiterin Kerstin Gerhart, wie etwa am vergangenen Dienstag. Doch allzu schnell wollten sich die Räte von dem Angebot nicht trennen: "Wenn das weg ist, haben wir hier gar nichts mehr," sagte stellvertretender Ortsvorsteher Helmut Schön. Bevor ein Beschluss zu dem Thema gefasst wird, soll intern beraten werden.

Norbert Layer bat darum, dass die Stadt künftig im Winter auch den Weg bis zu den Schützenhaus-Parkplätzen im Oberdorf von Schnee und Eis befreit.