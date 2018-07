Das Ensemble Another Way aus Mannheim sorgte für den "himmlischen" Teil dieses Abends der Gegensätze mit stimmgewaltigen Darbietungen der biblischen Geschichte. Fotos: Hajo Eckert

Von Hajo Eckert

Brombach. Die kleine, heimelige Kirche in Brombach bebte am Samstag unter den raumfüllenden Klängen musikalischer Gegensätze. Vereint werden die Gegensätze von Dirigent Wolfram Blank. Das Ensemble "Another Way"aus Mannheim und der MGV Frohsinn Brombach gestalten das Programm unter seiner Leitung mit gegensätzlichem Repertoire. Das Motto des Abends: " Himmlische und irdische Freuden". Die rund einhundert Besucher nehmen dies als ein Versprechen.

Himmlisch sind die Songs nach Andrew Lloyd Webber. Das Ensemble Another Way interpretiert die letzten Tage von Jesus Christus und das letzte Abendmahl. In historischen Gewändern singen und spielen sie Szenen aus dem Musical. Die Verbindung zwischen den Songs liefert der Erzähler. Alfred Baumgartner spricht die verbindenden Texte der biblischen Geschichte.

Der Opernsänger Robert Schwarts stellt den Jesus dar. Er ist Sänger am Nationaltheater Mannheim. Stimmgewaltig und voller Inbrunst lässt er die Besucher das Geschehen um Jesus mitfühlen. Erfüllt von so viel Stimmvolumen, wirkt die Kirche fast zu klein. Auch der Herodes-Darsteller, ein künftiger Profisänger, überzeugt mit Stimme und Darstellung. Neben einigen professionellen Opern- und Chorsängern sind es die Laiensänger, die das Ensemble tragen.

Die Mitglieder des Ensembles sind Lehrer und Schüler des Orffeo-Studio, einer Gesangsschule in Mannheim. Gründer ist der Dirigent Wolfram Blank. Die meisten Schüler streben allerdings keine berufliche Gesangskarriere an. Der älteste Sänger ist 77 Jahre, ein ehemaliges Mitglied des Extrachores des Staatstheaters Stuttgart. Sie alle verbindet die Freude am Gesang. Another Way gibt Konzerte im Rhein-Neckar-Raum und der Schwäbischen-Alb. Das Publikum honorierte die gekonnte Darstellung mit Standing Ovations.

Den zweiten Teil des Abends gestaltet der MGV Frohsinn mit Liedern, die das irdische Vergnügen nahe bringen. Der Gospelsong "Roll Jordan Roll"soll den Übergang zwischen Himmel und Erde sanfter gestalten. Danach geht es richtig stimmungsvoll weiter. Lieder wie "Chianti-Wein", "Funiculi, Funicula" oder "Wir wollen niemals auseinander gehen" lassen Lebensfreude spüren. Die Moderation macht Alfred Baumgartner, der mit flotten Sprüchen zwischen den Liedern erheitert. Auch die Sänger des MGV überzeugen mit gekonnter, schwungvoller Gesangsdarbietung und voluminösen, klangvollen Stimmen. Die Besucher geben auch den 17 Sängern des MGV die verdienten Standing Ovations und der Ruf nach Zugabe will nicht enden.

Die Pianistin Swetlana Kerzhner umrahmt und begleitet das musikalische Programm am Klavier.

Im Laufe des Konzerts entsteht in der Kirche eine nahezu familiäre, versöhnliche Atmosphäre, fast wie zuhause im Wohnzimmer. Helmut Schön, 1. Vorsitzender des MGV, bedankt sich bei den Besuchern des Benefizkonzertes für die Spenden. Im Anschluss findet ein Umtrunk im Kirchgarten statt, zu dem Schön alle Anwesenden einlädt. Ein fröhlicher Ausklang eines gelungenen Abends.