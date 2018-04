Eberbach. (mawe) Öffentlich neu ausgeschrieben werden soll der Hof des Breitensteins mit Wohngebäude, Stallungen und die dem Hof angegliederten Landwirtsschafts- und Weideflächen. Das Pachtverhältnis mit dem bisherigen Pächter Hans Zollermann vom Kurgestüt Hoher Odenwald endete zum 31. Dezember des vergangenen Jahres (die RNZ berichtete). Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag der Ausschreibung einstimmig zu. Allerdings soll darin der Hinweis enthalten sein, dass die Flächen "Demeter geeignet" sind und vorzugsweise auch auf den Grundlagen des Siegels genutzt werden sollen. Christa Wernz (SPD) merkte an, dass der Keller des in den 60er Jahren erbauten Hauses feucht ist; sie hielt einen Abriss für sinnvoller.

Für den Ausbau des Breitensteinwegs (Sanierung Kanalisation und Umlegung von Grundstücken) stimmten die Gemeinderäte außerdem der Auftragsvergabe der Bauleistungen an die Firma Michael Gärtner zu. Die Arbeiten sollen ab Mitte Juli beginnen und in diesem Jahr noch abgeschlossen werden. Die Kosten betragen rund 600 000 Euro.