Auch in Heppenheim wurde schon ein Bollywood-Streifen gedreht. Foto: privat

Hirschhorn. Ein farbenfrohes Spektakel erwartet Hirschhorn am 12. und 13. August: Für zwei Tage ist die "Perle des Neckartals" die Kulisse für einen Bollywood-Film. Die indische Produktion von V. K. Singh wird vorwiegend Tanz- und Musikszenen vor der für Inder exotischen Fachwerkkulisse drehen. Dazu benötigt das Filmteam am 12. August noch 50 bis 60 Komparsen, Jugendliche ab ca. zwölf Jahren und junge Erwachsene, aber auch andere Personen, die einmal bei einer Filmproduktion dabei sein wollen. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Rathaus, längere Wartezeiten sind aber organisationsbedingt nicht ausgeschlossen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Nachmittag dreht das Filmteam dann vor der Hirschhorner Kulisse auf einem Schiff. Auch auf dem Schiff sind die Komparsen willkommen.

Die Produktionsfirma aus dem indischen Mumbay - früher Bombay, daher in Anlehnung an die amerikanische Filmmetropole "Bollywood"- dreht mit einem Team von rund 50 Personen zurzeit im Kreis Bergstraße und wird dabei von der indo-german-film-agency unterstützt, einer Einrichtung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, an der auch die Stadt Hirschhorn beteiligt ist. Für indische Filmproduzenten sind die Stadtbilder und Landschaften unserer Region von großem Reiz, da sie für das indische Publikum eine fremde Welt repräsentieren. Ein Nebeneffekt solcher Filme ist, dass sich wohlhabende Inder gerne die Drehorte auf ihren Urlaubsreisen anschauen und als Touristen kommen. Diese Erfahrungen haben bereits Schweizer Orte und auch die Kreisstadt Heppenheim gemacht bei einer Produktion 2006. Bis es soweit ist, können noch viele Menschen aus Spaß haben als Komparsen oder Zaungäste bei exotischen Klängen.