Von Nadine Slaby

Schönbrunn. "Ich kann gar nicht hinsehen", meinte eine Besucherin des Dirtpark Contests, der am vergangenen Sonntag nach zweimaligem Verschieben endlich stattfinden konnte. Sie war sichtlich erleichtert, als der Biker nach seinem Salto samt Rad sicher wieder auf der Erde landete. Wie ihr ging es einigen Zuschauern. Denn was die Biker und Skater auf der Dirtpark Anlage des AKA Schönbrunn zeigten, ließ manch einen die Luft anhalten. Steven Kaufmann und Yannik Berberich, beide beim AKA aktiv, kennen diese Reaktion.. "Es ist schon ein waghalsiger Sport. Und ohne Stürze geht es nicht", weiß Steven Kaufmann.

Doch beim AKA sei bisher noch nichts Schlimmes passiert. "Meist sieht der Sturz spektakulärer aus, als es schlussendlich ist." Bei den zahlreichen Übungssprüngen, von denen viele daneben gehen, hätten die Biker das Fallen gelernt. Auch am Sonntag blieb es bei harmlosen Stürzen. Um für die rund 40 Starter aber ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, waren vier Helfer des DRK Schönbrunn vor Ort.

"Erstmals haben wir die Wettbewerbe für Biker und Skater zusammengelegt", erklärte der AKA Vorsitzende Peter Haaß, warum nicht nur Biker, sondern auch zahlreiche Skater sich auf der Anlage warm fuhren. Die Skateranlage sei in der Region immerhin eine der Besten, freute sich Haaß über den guten Zuspruch. Für den Contest arbeite man mit dem Skate Express in Heidelberg zusammen, der auch die Juroren und Preise für den Skater-Contest stelle. "Macht mal Lärm für Louis", bat dann auch der Moderator die Zuschauer beim ersten Skaterkandidaten.

Und während dieser zwei Minuten Zeit hatte, um seine besten Kunststücke zu zeigen, sammelten sich immer mehr Biker vor dem Anmeldetisch zum Biker-Contest. "Erstmals sind wir bei der Freestyle Mountainbike Tour, einer weltweiten Meisterschaft als Bronzeevent mit dabei", freut sich Yannik Berberich. Die Deutsche Freestyle Mountainbike Tour (DFMT) als Teil der Freestyle Mountainbike Tour ist ein Zusammenschluss von mehreren Contests in ganz Deutschland zu einem Cup. Heißt, dass die Fahrer in Schönbrunn wertvolle Punkte für die Gesamtwertung sammeln können.

Hierzu müssen sie einen Parcours mit fünf Sprüngen über einem Meter Höhe absolvieren. "Jeder Sprung wird anders gewertet. Es kommt immer darauf an, wie schwierig der Trick war, der dabei gezeigt wurde", erklärt Steven Kaufmann. Und die Tricks sind vielfältig und können auch untereinander kombiniert werden. Manch einer lässt in der Luft den Lenker los oder streckt die Beine zur Seite weg. Andere zeigen einen Vorwärt- oder gar Rückwärtssalto mit dem Rad. "Hast du meinen backflip gesehen?", fragt ein Biker seine wartenden Freunde nach dem Sprung. "Das war echt haarscharf", bestätigen ihm diese.

Munter unterhalten sie sich über backflip, barspin und x-up und natürlich, was die Konkurrenz so drauf hat. Denn was für den Laien gefährlich aussieht, ist für die Jungs ganz normal. "Ohne Protektoren darf trotzdem niemand auf die Strecke", so Peter Haaß. Froh sind die Verantwortlichen beim AKA auch über ihre Sponsoren. "Wir werden beispielsweise von der Sparkasse Eberbach der Freestyle Academy, Sittig & Rein, Getränke Knopf, sowie cube energy aus Mannheim unterstützt", berichtet Yannik Berberich.

Ohne diese sei der Bau der Strecke sowie der Contest nur schwer machbar. Den ganzen Nachmittag über können die zahlreichen Besucher sich die Kunststücke der waghalsigen Biker ansehen. Erst am frühen Abend stehen die Sieger fest. Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey lässt es sich nicht nehmen, ebenfalls auf eine Stippvisite vorbeizuschauen und bei der Siegerehrung die Preise zu überreichen. In der Kategorie Pro siegte Marius Hoppensack vor Thibault Figone und Patrick Schweika. Bei den Amateuren sicherte sich Martin Schlief den Sieg vor Jonny Kielhorn und Alexander Schlief."