66.000 Euro soll die Holzernte im Stadtwald dieses Jahr in die Stadtkasse spülen. Das ist deutlich weniger als zwei Jahre zuvor. Foto: Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Einen Erlös von rund 66.000 Euro soll der Stadtwald im laufenden Jahr erwirtschaften. Dies erläuterten der Leiter des Forstbezirks Odenwald beim Kreisforstamt Neckargemünd, Manfred Robens und Stadtförstereileiter Siegfried Riedl am Donnerstag im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Knapp 300.000 Euro sollen aus der reinen Holzproduktion erlöst werden.

Dem stehen jedoch Verluste aus der Schutz- und Sozialfunktion des Waldes von rund 230.000 Euro gegenüber. Zu dieser Sparte gehören neben der Ausbildung des Waldarbeiternachwuchses auch die Erholungseinrichtungen im Forst. Das Zahlenwerk stieß auf ungeteilte Zustimmung. Verabschiedet werden die Bewirtschaftungspläne für den Forst vom Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung Ende März.

Insgesamt 27.400 Festmeter Rundholz sind plangemäß für den Einschlag 2014 vorgesehen. Zwei Drittel davon sind Nadelholzsortimente, ein Drittel besteht aus Laubholz. Auf einer Arbeitsfläche von knapp 500 Hektar soll das Holz im insgesamt etwa 3500 Hektar umfassenden Stadtwald geerntet werden.

Im Rahmen der bis 2009 geltenden Forsteinrichtung war ein jährlicher Planeinschlag von 24.500 Festmetern vorgesehen, ab 2010 wurde auf 27.500 Festmeter erhöht. Normalerweise schlage man regelmäßig ein Zehntel Holz des für jeweils eine Dekade angelegten Forsteinrichtungswerks ein, erklärte Robens. Doch manchmal mache die Natur den Forstleuten durch Schneebruch, Sturm- und Hagelschäden oder Käferkalamitäten einen Strich durch die Rechnung.

Im Zeitraum von 1999 bis 2009 sei etwa ein Viertel der Holzernte auf solche "zufälligen" Nutzungen zurückgegangen. Im vergangenen Jahr liege man bei etwa 15 Prozent. Durch Sommerstürme sei der Anteil der "zufälligen" Nutzungen 2007 gar bei 65 Prozent gewesen. Dabei sei jedoch insgesamt fraglich, ob man die für 2013 eingeplante Holzmenge auch vollumfänglich ernten könne, gab Robens zu bedenken. Vielleicht sei auch der in der Forsteinrichtung vorgegebene Hiebssatz zu hoch angesetzt worden.

Aufgrund der prekären Haushaltslage der Stadt habe man dieses Jahr bewusst auf Investitionen verzichtet, machte Riedl deutlich. Unterhalten werden sollen Waldwege für etwa 120.000 Euro. Auch dabei würden nur die dringendsten Maßnahmen in Angriff genommen. Auf weitere Neuanpflanzungen werde man in Absprache mit der Unteren Forstbehörde bis etwa zur Mitte des Forsteinrichtungszeitraums, was dann im Jahr 2016 ist, verzichtet.

Man will dann überprüfen, ob das Konzept zur Bewirtschaftung des Rotwildes, das sogenannte "Eberbacher Modell", Früchte trägt und der aufwendige und kostenintensive Schutz der Kulturen entfallen kann. Im Gegenzug wird der Arbeitsumfang bei den Jungbestands- und Schlagpflegearbeiten mit einer Arbeitsfläche von insgesamt 63 Hektar höher angesetzt als im Einrichtungswerk geplant, um für die zweite Hälfte der Dekade entlastet zu sein.

Eine Wertastung soll an 470 Douglasien vorgenommen werden. Auf 300 Hektar Fläche soll der Wald zum Schutz vor Bodenversauerung wieder gekalkt werden. Vorausgesetzt, man erhält wieder einen 90-prozentigen Zuschuss vom Land Baden-Württemberg. Im Kulturplan sind Reinigungsarbeiten auf einer Fläche von 3,3 Hektar vorgesehen.

"Wir wissen, dass unser Wald in guten Händen ist," dankte Bürgermeister Peter Reichert zum Abschluss der Planfeststellung Manfred Robens, Siegfried Riedl und dem gesamten Forstteam.