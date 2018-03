Eberbach. (pol/mün) Bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Eberbacher Innenstadt fanden Polizeibeamten bereits im Februar 2017 Schmuck und hochwertige Armbanduhren, die möglicherweise aus Einbrüchen stammen könnten. Der Wohnungseigentümer war in der Vergangenheit diesbezüglich bereits einschlägig in Erscheinung getreten, heißt es in der Mitteilung.

Überprüfungen von Einbrüchen im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim mit vergleichbarem Diebesgut verliefen allerdings bislang ohne Ergebnis.

Die Einzelauflistung der 12 Schmuckstücke -vier Armbanduhren, drei Halsketten, zwei Ohrhänger, eine Brosche und ein Manschettenknopf- kann hier auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mannheim eingesehen werden.

Wer seinen Schmuck wieder erkennt, soll sich bei der Ermittlungsgruppe "Eigentum" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnumer 0621/174-5240 oder mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-5555 in Verbindung setzen.