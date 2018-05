Eberbach. (mawe) Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 22. November - um 17.30 Uhr im Ratssaal - darüber zu entscheiden, ob die Stadt die Kosten von jährlich etwa 10.200 Euro für den Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt übernimmt. Die Verwaltung plant eine Übernahme der Kosten ab diesem Jahr bis einschließlich 2016. Die Betriebskosten sowie die sukzessive Umstellung auf LED soll laut Beschlussantrag, wie bisher auch, von der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) getragen werden.

Die Verwaltung sieht die Übernahme der Auf- und Abbaukosten zum einen als Beitrag zum Stadtmarketing, zum anderen als direkte Wirtschaftsförderung. "Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt trägt in der Adventszeit wesentlich zur positiven Außendarstellung der Stadt bei", lautet die Begründung in der Beschlussvorlage. Bei rückläufigen Einnahmen auch in der verkaufsstarken Adventszeit sei es gerade für kleine Betriebe immer schwieriger, einen finanziellen Beitrag zur Weihnachtszeit zu leisten.

Bei den insgesamt etwa 3000 Birnchen beläuft sich der Stromverbrauch derzeit auf etwa 1700 Euro im Jahr. Jedes Jahr müssen rund 600 Birnchen für etwa 360 Euro ersetzt werden. "Langfristig gedacht, sollten jetzt für kaputte Leuchtmittel LED-Lampen eingesetzt werden", so die Verwaltung. Gegenüber 1000 Stunden Brenndauer bei herkömmlichen Lampen, würden LED-Lampen wesentlich länger brennen, nämlich 8000 Stunden (etwa zehn Jahre). Davon ausgehend, dass jedes Jahr etwa 600 Birnchen getauscht werden müssen, entstehen bei Kosten von 7 Euro pro LED jeweils 4200 Euro jährliche Gesamtkosten für die nächsten vier bis fünf Jahre, also bis alle Birnchen in LED-Lampen umgetauscht sind.

Anschließend könne auf Grund der Brenndauer der LED damit gerechnet werden, dass einige Jahre nur wenig ausgetauscht werden müsse. Da der Stromverbrauch bei einer kompletten LED-Ausrüstung jährlich etwa 270 Euro betrage (bislang 1700 Euro), bleibe aufgrund dieser künftigen Einsparung bei den Betriebskosten der weitere Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung durch die EWG vorerst gewährleistet.

Die Kosten für das laufenden Jahr sollen überplanmäßig aus dem Haushalt 2012 erwirtschaftet werden. Ab 2013 sollen die Mittel in Höhe von 10.200 Euro für den Haushalt 2013 im Bereich Wirtschaftsförderung angemeldet werden.