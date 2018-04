Von Martina Birkelbach

Eberbach. Heute geht es für die Abiturienten des Hohenstaufen-Gymnasiums (HSG) in die heiße Phase: Die schriftlichen Abiprüfungen starten. Schulleiterin Anja Katzner und ihr Stellvertreter Dr. Thomas Pauer erläutern, was genau ansteht und geben Tipps.

Wie viele Abiturienten sind es am Hohenstaufen-Gymnasium in diesem Jahr, wie sah es in den vergangenen Jahren aus und wie viele werden es voraussichtlich im kommenden Jahr sein?

Die schriftlichen Abiturprüfungen sind für die 80 Schüler die umfangreichsten und oft schwierigsten Prüfungen in ihrer bisherigen Schulzeit. Somit zählen diese Tage zu den wichtigsten und aufregendsten im Schulleben. Wenn für die Schüler alles so läuft, wie es in den letzten Jahren üblich war, dann sind sie von den Lehrern gut vorbereitet und werden den Prüfungsvorgang nur einmal durchlaufen. In den vergangenen Jahren haben insgesamt folgende Schülerzahlen ihr Abitur am HSG abgelegt: 2011: 125; 2012: 160 (doppelter Jahrgang mit G8 und G9); 2013: 88; 2014: 117 und 2015: 99. In der jetzigen Kursstufe 1 befinden sich 104 Schüler, so dass im Jahr 2017 wieder mit mehr als 100 Absolventen zu rechnen ist.

Mit welchen Fächern starten heute die schriftlichen Abiturprüfungen?

Die schriftlichen Prüfungen werden am HSG an folgenden Tagen und Zeiten abgelegt (diese sind für diese Fächer in ganz Baden-Württemberg einheitlich festgelegt). Gestartet wird immer mit dem Fach Deutsch, heute von 8 bis 13.30 Uhr. Weiter geht es am Donnerstag, 7. April, mit Mathematik (8.30 - 12.30 Uhr); am Freitag, 8. April, mit Französisch (8.30 - 11.30 Uhr); am Montag, 11. April, mit Englisch (8.30 - 11.30 Uhr); am Dienstag, 12. April, mit Biologie, Chemie, Physik, Sport, Musik, Geschichte, Bildende Kunst, Gemeinschaftskunde, Geografie, Religion und Ethik (8.30 - 12.30 Uhr oder 13 Uhr) und am Donnerstag, 14. April, mit Spanisch (8.30-11.30 Uhr).

Was ist beim schriftlichen Abitur erlaubt?

In der schriftlichen Prüfung dürfen die Schüler Hilfsmittel benutzen, die für die Erstellung der Arbeit notwendig sind (Stifte, Lineal, Bleistift) usw. Im Fach Deutsch werden ihnen notwendige Literaturquellen zur Verfügung gestellt, in der Geografie Atlanten usw. In manchen Fächern ist die Nutzung eines grafikfähigen Taschenrechners erlaubt (in Mathematik nur für einen Teil der Aufgaben). Die Schüler dürfen natürlich auch Getränke und Essen mitbringen, um sich während der Prüfungszeit zu versorgen.

Und was ist verboten?

Nicht erlaubt ist selbstverständlich die Nutzung elektronischer Hilfsmittel (Handys, Smart-Watches etc.), diese müssen ausgeschaltet in der Ecke des Raumes abgelegt sein, sowie anderer selbst erstellter Hilfsmittel (Spickzettel).

Sollte ein Schüler bei der Nutzung solcher Hilfsmittel entdeckt werden, so gilt dies als Betrugsversuch, der zum Nichtbestehen der Prüfung führen kann.

Die schriftlichen Prüfungen werden nach einem dreistufigen Verfahren benotet, wie läuft das ab?

Die erstellten Abiturarbeiten werden in einem ersten Durchgang durch den normalen Fachlehrer korrigiert (er nutzt dafür wie üblich die Farbe Rot). Anschließend werden die Arbeiten durch Abtrennen der Namen anonymisiert und an eine andere durch das Regierungspräsidium festgelegte Schule weitergeleitet. Dort korrigiert ein anderer Lehrer diese Arbeiten ohne Kenntnis der Korrekturergebnisse des Erstkorrektors mit grüner Farbe zum zweiten Mal. Die Ergebnisse dieser beiden Korrekturen werden dann an einen vom Regierungspräsidium festgelegten Drittkorrektor (ein erfahrener Kollege) gesandt. Dieser verfährt dann folgendermaßen: Liegt die Notengebung der ersten beiden Korrekturen um zwei oder weniger Notenpunkte auseinander, so erhält der Abiturient entweder den Mittelwert der beiden Noten oder die bessere Note (bei einem Punkt Unterschied) als Endnote. Liegen die Notengebungen weiter auseinander, so korrigiert der Drittkorrektor die Arbeit noch einmal mit brauner Farbe. Er ist dann angehalten, sich mit seiner Notengebung in der Spanne zwischen den beiden Erstkorrektoren zu bewegen, legt aber die Endnote nach seinem Ermessen fest.

Was machen die anderen Schüler während und nach der Prüfung?

Während der Abiturprüfung wird an der Schule ganz normal Unterricht erteilt, die Prüfungsräume werden gegenüber dem normalen Schulbetrieb soweit es geht abgeschirmt, um den Abiturienten eine möglichst ungestörte Prüfung zu ermöglichen. Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen erfahren die Schüler eine Woche vor der mündlichen Prüfung. Diese wird am HSG am Dienstag, 21. Juni durchgeführt, an diesem Tag ist die Schule für alle anderen Schüler geschlossen. Die Abiturienten erfahren dann ihre endgültigen Abiturnoten am Ende dieses Tages. Sie haben dann noch einige Tage Zeit, sich auf die Verabschiedung am Mittwoch, 29. Juni in der Stadthalle zu freuen.

Welche Tipps haben Sie für die Abiturienten vor den Prüfungen?

Die Prüflinge sollten möglichst den normalen Tagesablauf beibehalten, lange Lernphasen am Vortag der Prüfung vermeiden, höchstens die angefertigten Notizen überfliegen, Ruhe bewahren und versuchen zu entspannen.