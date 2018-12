Gestern am Neujahrstag, 1. Januar, hat Bürgermeister Peter Reichert "Bergfest" gefeiert - er hat die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich gebracht. Und Reichert sagt, so wie hier im Kleinwalsertal will er auch in den nächsten vier Jahren Schritt vor Schritt setzen, egal, welche Winde ihm ins Gesicht wehen, ob Sonne scheint oder Schnee liegt. Foto: privat

Von Felix Hüll

Eberbach. Euphorie sieht anders aus. Aber vergleicht man den Riesenapplaus vom Wahlabend des 21. Oktobers 2012 mit den Reaktionen bei Auftritten von Bürgermeister Peter Reichert um den Jahreswechsel 2016/17, fällt die Bilanz der ersten Hälfte seiner Amtszeit beachtlich aus. Von zahlreichen "geerbten Baustellen" hat er einige zum Abschluss oder wenigstens auf den Weg dahin gebracht.

Aber es bleibt noch jede Menge zu tun. Und trotz zwischenzeitlicher Anklänge, alles hinzuschmeißen, erweckt Reichert heute nicht den Eindruck, seine "Bergtour" abbrechen zu wollen.

Einen Zehn-Punkte-Katalog hatte Peter Reichert in seinem Bürgemeisterwahlkampf 2012 präsentiert. Zur Mitte seiner achtjährigen Amtszeit sieht er selbst viele Punkte erfüllt oder zumindest angegangen: 1.) Wir-Gefühl in Eberbach: Reichert: "Ich bin dankbar dafür, dass die Bürger dafür offen sind. Das ist mir mit der wichtigste Punkte neben Investitionen oder den Dingen, die man mit Geld kaufen kann." 2.) Konsolidierter Haushalt: "Die letzten Jahre haben wir jährlich knapp 700.000 Euro Schulden abgebaut." Eberbach habe keine Schattenhaushalte (Zweckverbände), in denen andere Kreiskommunen Schulden versteckten. Eberbachs stehe bei der Steuerkraft nicht schlecht da. Ausgaben stünden nachhaltige Investitionen in die Infrastruktur gegenüber. 3.) Durchdachtes Herangehen an Investitionsprojekte: Vieles, was wünschenswert sei, lasse sich finanziell nicht verantworten, etwa ein Stadionneubau in der Au. 4.) Erstellte Gutachten und Konzepte werden sinnvoll umgesetzt: Arbeitsgemeinschaften laufen, Rosenturmquartier ist entwickelt. 5.) Eberbach als starkes Mittelzentrum mit attraktiver Innenstadt: Kreiszusagen für GRN-Klinik, mehr Ein- aus Auspendler, aktive EWG 6.) Optimale Bedingungen für Industrie, Handel, Gewerbe, Tourismus: Projekte laufen (Lauer/IG Tourismus), topografische Probleme bei Gewerbeansiedlung 7.) Zeitgemäße Rahmenbedingungen für alle Generationen: Kinderbetreuung, Schulangebote, ÖPNV, Freizeitangebote Sport/Musik - Vorhandenes gesichert und fortentwickelt 8.) Optimierte und bürgernahe Verwaltung im Rathaus: Organisationsuntersuchung steht vor Abschluss 9.) Mehr Bürgerbeteiligung und mehr Transparenz: Stadt macht Info-Angebote, aber Bürger haben laut Reichert auch eine "Hol-Pflicht angesichts breiter Informationsangebote" 10.) Ausbau Eberbachs als Ökologie-Standort: Bei Windkraft Info-Abende, Bürgerbefragung, gemeinsames Vorgehen mit (vier) Nachbarkommunen, Elektromobilität Thema bei den Stadtwerken, verspätetes Einsteigen in LED-Umrüstung, weil ein "stückchenweises Vorgehen" verworfen. (fhs)

Nach neun Jahren als gefeierter Schultes von Neidenstein bekam Peter Reichert gleich zu Dienstbeginn in Eberbach etwas vor den Latz geknallt, was nicht vielen seiner Amtskollegen im Kreis oder im benachbarten Raum passierte: mit dem Doppelmord an Stadtrat Dr. Harald Grote und seiner Lebensgefährtin Dr. Dorothee Thaler war alle Planung hinfällig, die sich der strahlende 64,2-Prozent-Wahlsieger fürs Einarbeiten gemacht hatte, da er ja wusste, welche Schwierigkeiten auf ihn als künftiges Stadtoberhaupt zukommen würden. Aber so etwas? Letztlich verzögerte sich Reicherts offizielle Amtseinführung bis zum 22. Februar 2013. Da hatte der neue Mann im Rathaus bereits zahlreiche Amtsgeschäfte trotz der traurigem Begleitumstände aufgenommen. Heute finden sich auf einer (weitgehend) "Abgehakt-"Liste Stichworte wie Dr.-Schmeißer-Stift, Stadtwerke mit Problemen wie Graugussrohr-Gasnetzsanierung, Kanalisation, Kinderbetreuung, Neckarstraßenareal/ Rosenturmquartier und Schulentwicklung sowie Stadtfinanzen.

Trotz der "Klopper" im Sanierungsstau und bei politisch umstrittenen Vorhaben ist es Reichert geglückt, mit Kämmerei und Gemeinderat im siebten Jahr in Folge den Schuldenabbau fortzusetzen. Angesichts weiteren unaufschiebbaren Handlungsbedarfs wird ihm dies 2018 folgende wohl nicht mehr gelingen.

Reichert weist viele Bittsteller wiederholt darauf hin, dass Investitionen nur mit Augenmaß und angemessen an die Verhältnisse erfolgen können. Damit erntet er beileibe nicht nur Anerkennung bei den Betroffenen. Wie Eberbachs Trinkwasser 2014 durch Fäkalienkeime verunreinigt wurde, stand Reicherts Verwaltung einen Sturm der Empörung wegen ihrer Informationspolitik durch. Im Westen des Kreises erlebte dieser Tage vergleichsweise geräuschlos eine ungleich größere Zahl Betroffener ebenfalls das Wasser-Abkochen und Gesundheitsamts-Bulletins. Die Besonderheit von Eberbach: die Stadt war hier Vorreiter eines derartigen Notfalles.

Bis heute finden sich Kritiker, die bei Reichert auf verschiedenen Politikfeldern jene Transparenz vermissen, von der er schon im Wahlkampf gesprochen hatte. Er selbst verweist auf die Bürgerinformationsveranstaltungen eben zum Trinkwasser, aber auch zu Investitionsvorhaben, zum Hallenbad oder zur Windenergie. Zu Letzterer gab’s 2015 eine (ebenfalls umstrittene) Bürgerbefragung. Für eine Jugendvertretung hat Vergleichbares Ende 2016 begonnen. Die in Pleutersbach abgelehnte Flurbereinigung verhandelte Reichert mit dem Gemeinderat öffentlich; das Gremium folgte den Ortsteilwünschen und stieg aus.

Noch nicht ausgestanden sind die Folgen des Streits um die HSG-Sanierung und -erweiterung, ein zeitnaher DSL-Infrastrukturausbau, die Hallenbadsanierung, das Sichern der (haus-)ärztlichen Versorgung, und das Zuschütten der Gräben innerhalb der Bevölkerung, die es so in seiner Neidensteiner Zeit nicht gegeben hatte. Reichert: "Ich finde es sehr schade, dass durch die negative Stimmungsmache Einzelner hier in der Stadt die gute Arbeit Vieler kaputt geredet wird. Schade auch, das die Presse eher das Negative berichtet. Positives würde unsere Stadt noch interessanter machen. Ich stelle fest, dass wir nicht immer aus einem positivem Blickwinkel wahr genommen werden."