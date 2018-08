Mit Hilfe von Helikoptern werden die gefällten Bäume am Steilhang auf die gesperrte ehemalige Bundesstraße befördert. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) "Am ersten Tag ist man ja immer etwas hippelig", gibt Frieder Wagner zu. Der Forstunternehmer ist derzeit am Steilhang unterhalb des Stöckbergwegs beschäftigt. Dort lässt die Deutsche Bahn AG großräumig Bäume oberhalb ihres Gleiskörpers fällen. Die österreichische Spezialfirma Wucher ist für das Fällen sowie den Abtransport der Stämme mittels zweier Helikopter zuständig, die Firma Wagner Energieholz übernimmt am Boden den Abtransport bzw. das Schreddern. Sie hatte die Ausschreibung des Verkehrsunternehmens gewonnen. Bis zum 18. August soll die große Maßnahme laufen. Die ehemalige Bundesstraße 37 ist daher bis zu diesem Zeitpunkt für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt.

Von weitem hört man in Hirschhorn schon das Knattern der beiden Hubschrauber. Auf einem etwa zehn Hektar großen Areal werden im Bereich des Kapellchens und links und rechts davon Bäume gefällt. Bereits seit einer Woche leisteten die Männer aus Österreich Vorarbeiten. Gestern war es soweit, die jeweils um die 840 PS-starken Helis kamen zum Einsatz. "Am Morgen hatten wir allerdings eine Stunde Verspätung", sagt Wagner. Nebel machte der Firma anfangs einen Strich durch die Rechnung, der Flugbetrieb konnte zunächst nicht aufgenommen werden. Dann ging’s allerdings zügig zur Sache. Stamm um Stamm wurde an dem 40 Meter langen "Gehänge" zu Tal gebracht. Mit Bagger und Häcksler waren Wagners Männer gestern zu Gange. Mehrere Abfuhrlaster standen bereit. "Am späten Nachmittag kommen nochmals fünf Lkw", erklärt der Diplom-Forstingenieur.

Alle halbe Stunde müssen die Helis den für diese Zeit mittels Baugittern abgesperrten Schulsportplatz an der Brentanostraße anfliegen, um nachzutanken. Ein Lkw der österreichischen Firma steht dort mit Treibstoff bereit. Beim Betanken, das gerade mal knapp fünf Minuten in Anspruch nimmt, wird der Rotor nicht abgestellt. "Gerade habe ich wieder 150 Liter Kerosin nachgefüllt", gibt der Arbeiter im besten alpenländischen Dialekt Auskunft. Und schon startet der Heli wieder in Richtung Steilhang.

Laut Wagner fallen bis zum Ende der Maßnahme zwischen 3000 und 3500 Festmeter Holz an. Die größeren Stämme gehen direkt in Sägewerke, kleinere werden zu Brennholz verarbeitet und anderes Material wird gehäckselt und somit einer energetischen Nutzung zugeführt. Sinn und Zweck der Rodungsarbeiten ist die langfristige Sicherung des Hangs. Denn jeden Tag befördert die Bahn über die Neckartal-Strecke in diesem Bereich um die 7000 Fahrgäste. Da muss freilich auf die Sicherheit geachtet werden. Ein auf die Gleise gestürzter Baum könnte verheerende Auswirkungen haben.

Das Transportunternehmen erstellte daher eine Liste mit 72 sogenannten "Hotspots", erzählte Wagner. Darauf sind bundesweit gefährliche Stellen, wie eben jener Steilhang", erfasst. Die müssen aus Verkehrssicherungsgründen "entschärft" werden. Neben dem Auftrag in Hirschhorn ist Wagners Firma im Rahmen dieser Maßnahmen mit einem weiteren bei Reutlingen beschäftigt.

Mit dem Verlauf der Arbeiten ist Frieder Wagner an diesem Tag zufrieden. "Wir haben heute insgesamt 300 Hübe geschafft", erläutert er. Der Helikopter kann maximal eine Last von einer Tonne transportieren. Doch am gestrigen Donnerstagnachmittag ist mit der Fliegerei eine Stunde früher als geplant Schluss. Auf dem Ersheimer Friedhof läutet deutlich vernehmbar die Glocke. "Wir wollen die Beerdigung nicht stören und hören deshalb jetzt auf", erklärt der Forstmann. Allerdings muss noch eine Fahrbahnbreite vollständig geräumt werden. Denn falls der Tunnel aus irgendwelchen Gründen nicht passierbar sein sollte, müssen Rettungskräfte Hirschhorn über die alte B 37 erreichen können.