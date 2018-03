Für immer zusperren wird Bezirksgeschäftsführer Thomas Kappes am 30. November die Tür der Barmer GEK-Geschäftsstelle in der Hauptstraße 5. Foto: Deschner

Eberbach. (MD) Am 30. November dieses Jahres ist die Barmer GEK-Filiale in Eberbach Geschichte. Denn zu diesem Datum dreht Bezirksgeschäftsführer Thomas Kappes, zugleich einziger Mitarbeiter dieser Krankenkasse in der Neckarstadt, den Schlüssel an seinem Büro in der Hauptstraße 5 letztmals um. Wie die bundesweit größte Krankenkasse in einer Pressemitteilung formuliert, "wird damit ein Konzept verfolgt, wonach Standorte mit zwei oder weniger Mitarbeitern zusammengelegt werden." Kappes' Schreibtisch steht künftig in Neckargemünd.

Dem Eberbacher, der auch künftig seinen Wohnsitz hier haben wird, fällt der Abschied nicht leicht. "Wir sind schon eine Institution in Eberbach." Seit 1950 gibt es die Barmer, die 2010 mit der Gmünder Ersatzkasse zur Barmer GEK fusionierte, in der Stadt. An verschiedenen Standorten. Mal war man in der Brühlstraße, mal am Kornmarkt und schließlich in der Hauptstraße. Als diese Geschäftsstelle vor sechs Jahren nach grundlegendem Umbau wieder eröffnet wurde, zählte die Eberbacher Belegschaft noch vier Personen.

"Die Erreichbarkeit für die Kunden wird aber auch weiterhin gewährleistet sein," versichert der Mittfünfziger, der seit 30 Jahren für die Gesellschaft hier arbeitet. Er wird die rund 3200 Barmer GEK-Versicherten aus Eberbach, Hirschhorn und Schönbrunn künftig von Neckargemünd aus betreuen. Am dortigen Sitz sind zwei Kollegen tätig, die für 4500 weitere Versicherte zuständig sind. Auf Wunsch der Kunden werde man auch außerhalb der Öffnungszeiten Hausbesuche in Eberbach anbieten, verspricht der Fachmann. Das komme vor allem in ihrer Mobilität eingeschränkten Kunden zugute. Geschäftsstellen der Krankenkasse befinden sich auch in Mosbach und Erbach.

Die Schließung des Standortes Eberbach liege nicht an irgendwelchen Ergebnissen, betont Thomas Kappes. "Das ist eine rein unternehmerische Entscheidung." Von den bundesweit gut 1000 Geschäftsstellen werden 150 dicht gemacht. "Grund für die Schließung der Filiale Eberbach ist der Beschluss der Unternehmensführung, die Servicestandards im ganzen Bundesgebiet zu vereinheitlichen," schreibt auch die Stuttgarter Pressestelle. In Kleinsteinheiten mit nur einem Mitarbeiter sei das aber kaum machbar. Denn im Krankheitsfall habe man das Problem, schnell eine Vertretung organisieren zu müssen. Im schlechtesten Fall hätten die Kunden vor verschlossenen Türen gestanden. Zudem könne ein Mitarbeiter alleine keine durchgängige Beratung in der Geschäftsstelle vor Ort leisten, was unregelmäßige Öffnungszeiten zur Folge gehabt habe, informiert die Barmer GEK abschließend in ihrer Presseinfo.

Die Eberbacher Baugenossenschaft, der das Gebäude mitten in der Altstadt gehört, sucht mittlerweile einen Nachmieter für die rund 60 Quadratmeter großen Räumlichkeiten.