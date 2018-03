Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Zur Altstadt? Hier geradeaus" oder "Wochenmarkt! - Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag": Banner mit solchen Aufschriften flankieren jetzt die L 2311. Und wer Richtung Norden in das Gewerbegebiet fährt, wird darauf hingewiesen, dass er in die falsche Richtung unterwegs ist: "Zur Altstadt? Bitte wenden". Auch entlang der B 37 von Heidelberg kommend schmücken die blau-weißen Werbefahnen den Wegesrand, "Verweilen und entspannen" oder auch "Einkehren und genießen" heißt es dort.

Die von Stadt und Gemeinderat Ende 2009 beauftragte immakomm Akademie hatte ein Konzept zur Innenstadtbelebung erstellt. Verschiedene Arbeitsgruppen bildeten sich, um die einzelnen Vorschläge umzusetzen. Erster Schritt war die Altstadtbeschilderung.

Mit den neuen Bannern sollen die Bürger nun in die Innenstadt gelotst werden. Der Arbeitskreis "Bannerwerbung und Eingangsbeschilderung" hatte sich damit beschäftigt; Bürgermeister Bernhard Martin, Kulturamtsleiter Tobias Soldner, Dietrich Müller als Vertreter des Einzelhandels und Ulrike Riedl (als engagierte Bürgerin) präsentierten das Ergebnis. Nach und nach sollen jetzt weitere Banner folgen, je nach Jahreszeit und verschiedenen Anlässen wie Kuckucksmarkt oder Advent sollen sich auch die Aufdrucke ändern. Jeweils 50.000 Euro sind für die Projekte zur Belebung der Innenstadt in den Jahren 2011 und 2012 in den Haushalt eingestellt worden, davon wurden laut Bürgermeister Martin jetzt auch die Banner finanziert. Ein Schild koste zwischen 250 und 300 Euro.

Demnächst sollen noch neue Werbe-Stelltafeln an den Stadteingängen folgen. Dabei werden Farbe und Schrift vorgegeben. "Es soll alles einheitlich werden", so Müller. "Zu bunt und zu beliebig" ist laut dem Arbeitskreis die derzeitige Beschilderung. Unterschiedliche Plakate in allen Varianten seien keine richtige Lösung. Entschieden hat man sich zudem, die derzeitige "Frühlingfest-Beflaggung" an der Neckarbrücke vorerst noch beizubehalten.

Am nächsten Projekt zur Gestaltung der Innenstadt werden sich zwei Gruppen des Hohenstaufen-Gymnasiums im Rahmen der Projekttage Ende Juli beteiligen. "Wie sehen Jugendliche die Innenstadt" lautet das Thema; die Ergebnisse sollen anschließend in Treffen mit der Stadtverwaltung und Teilnehmern der Arbeitsgruppen besprochen werden.