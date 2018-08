Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Der Bau der neuen Feuerwehrzentrale in Schönbrunn ist seit Montag ein gutes Stück nähergerückt. In öffentlicher Sitzung ließ sich der Gemeinderat vom Architekten Volker Sternemann die Baupläne in ihrer endgültigen, fast entwurfskonformen Fassung erläutern und stimmte daraufhin ohne weitere Diskussion und geschlossen für das Planwerk und den Bauantrag. Den Platz des erkrankten Bürgermeisters Jan Frey hatte dabei für diesmal Stellvertreter Jürgen Dinkeldein eingenommen.

Volker Sternemann ging die wesentlichen Punkte des Neubauplans nochmals durch und erläuterte im Zuge dessen auch die paar Änderungen, die er am bisherigen Entwurf hatte vornehmen müssen. Dazu gehört etwa die Verringerung der Parkplätze auf insgesamt 39, was laut Sternemann der jetzt vollständigen Durchfahrbarkeit des Parkplatzes geschuldet ist.

Das Feuerwehrhaus selbst fällt deswegen ein wenig kleiner aus, weil die Umkleideräume um 30 auf knapp 104 Quadratmeter eingedampft wurden. Sternemann: "Da müssen jetzt weit weniger Leute reinpassen". Insgesamt wird den Schönbrunner Feuerwehren im neuen Feuerwehrhaus knapp 622 Quadratmeter Fläche auf zwei Stockwerken zur Verfügung stehen. Hinzu kommt die Fahrzeughalle mit rund 331 Quadratmetern Nutzfläche.

Im Plan enthalten sind Sternemann zufolge jetzt auch sämtliche Brandschutzvorrichtungen sowie als Heizung ein Pelletofen. Nicht enthalten seien dagegen die betriebstechnischen Einrichtungen, "die die Feuerwehr selber mitbringt", sowie die Möblierung. Ob die Pelletheizung für das Gebäude viel zu groß konzipiert ist, wie aus den Zuhörerreihen kritisch vermerkt wurde, konnte der Architekt nicht beantworten.

Er machte aber darauf aufmerksam, dass man die Einrichtung für etwaige Einsätze jederzeit "warmhalten" müsse. Der Bedarf, informierte Bauamtsleiter Karl Wilhelm, sei vom Fachplaner so festgelegt worden. Allerdings nach Maßgabe einer höheren Auslastung des Feuerwehrhauses mit doppelt so vielen Einsatzstunden.

Die geschätzten Kosten des Neubaus betragen mit Vorliegen der Baupläne fast 2 Millionen Euro - eine Summe, die sich nach Auskunft von Kämmerer Karlheinz Wagner exakt mit dem Haushaltsansatz deckt. Die Gemeinde will die Kosten des Bauvorhabens auf zwei aufeinanderfolgende Jahre verteilen.

Wie die jetzt laufenden Baumaßnahmen in den Ortschaften vorankommen, erfuhr das Gremium von Karl Wilhelm. Der Gässelweg in Haag laufe zeit- und kostenmäßig genau nach Plan. Aktuell seien die Randsteine gesetzt und der Unterbau abgeschlossen worden. Geht die Asphaltierung zum Monatswechsel reibungslos vonstatten, rechnet Wilhelm damit, im Gässelweg bis Ende Juli fertig zu sein.

Weitgehend im Zeitplan liegt man laut Wilhelm bei der Gestaltung der neuen Schwanheimer Ortsmitte. Auch hier sind die Deckenarbeiten auf Ende Juli angesetzt. Weniger glatt geht die Sanierung der K 4105 Richtung Schwanheim. Die hätte eigentlich in den Pfingstferien geschehen sollen. Man hoffe nun auf eine "baldige Ausführung". Die geplanten Pflanzungen wurden bis Herbst zurückgestellt.