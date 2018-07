Gestern wurden an der Bahnunterführung 'Neckarhälde' noch letzte Vorbereitungen getroffen. Ab heute kann der Verkehr vorerst wieder rollen. Wenn es wärmer ist, soll noch der endgültige Straßenbelag angebracht werden, wozu dann erneut gesperrt wird. Foto: Weyrauch

Von Martina Weyrauch

Eberbach. Rund eine Million Euro mehr als geplant soll der städtische Anteil für den Umbau der Eisenbahnunterführung "Neckarhälde" betragen. Bürgermeister Peter Reichert informierte am Donnerstagabend den Gemeinderat über ein Schreiben der DB Netz AG mit diesem Inhalt. Das Schreiben sei am 20. Januar bei der Stadt eingegangen. Die Kostenaufstellung stamme noch vom August vergangenen Jahres, so dass es möglich sei, dass bei der Endabrechnung die Million sogar noch überschritten werde.

Seit Monaten habe die Verwaltung versucht, Infos und Unterlagen der DB Netz AG zu erhalten; ohne Erfolg. Am Mittwoch sei ein Gesprächstermin anberaumt worden, die Vorgesetzten hätten jedoch dann "so kurzfristig" keine Zeit gehabt.

Inzwischen liegen laut Verwaltung schon Mahnungen über eine halbe Million Euro auf dem Tisch. Bürgermeister Reichert will jedoch die Forderungen nicht akzeptieren: Bis alle Fragen beantwortet sind, "haben wir erstmal alle Zahlungen gestoppt". Die DB Netz AG habe gegen geltendes Recht verstoßen, da sie nicht zeitnah über die Mehrkosten informiert habe. "Es war ausgemacht, bestimmte Beträge zu melden", empörte sich Stadtrat Karl Braun (CDU). "Wir müssen uns wehren", sagte Stadtrat Udo Geilsdörfer (CDU) "die Geschäftspraktiken der Bahn sind haaresträubend". Er forderte die Verwaltung auf, sich an "höhere Instanzen" zu wenden. "Das haben wir vor", entgegnete Bürgermeister Reichert. Die Verwaltung prüfe jetzt die rechtlichen Mittel; "nächste Woche soll ein Schreiben rausgehen".

Die DB Netz AG bezeichnete Geilsdörfer abschließend als "Sauladen". Insgesamt sind die städtischen Kosten von ursprünglich im November 2011 angesetzten 1,7 Millionen auf 2,7 Millionen (ohne Vorteilsausgleich und Fördermittel) gestiegen, teilte Bürgermeister Reichert gestern auf RNZ-Nachfrage mit. Ab dem heutigen Samstag ist vorerst wieder frei Fahrt zur Neckarhälde. Die Eisenbahnunterführung wird übergangsweise wieder für den Verkehr freigegeben. Wenn es wärmer wird, soll der endgültige Straßenbelag aufgebracht werden, wozu dann nochmal eine Sperrung nötig ist.