Von Benjamin Auber

Eberbach/Hirschhorn. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit blieben im vergangenen Jahr im Handwerk, in Dienstleistungsberufen oder in der Industrie in Deutschland insgesamt 33.000 Ausbildungsplätze unbesetzt. Für Unternehmen wird es also immer schwieriger motivierte junge Leute für eine Ausbildung zu motivieren, denn der Trend geht in eine andere Richtung. Oftmals lautet das Ziel ein Studium zu beginnen, um somit das "schulische" Lernen zu verlängern. Die RNZ hörte sich bei einigen größeren Ausbildungsbetrieben in der Region um und hat erfreuliche Beispiele gefunden, denn es gibt junge Menschen, die sich für eine klassische und gleichzeitig hochwertige Ausbildung entscheiden.

Als eine der größten Ausbildungsbetriebe der Region hat das Familienunternehmen Dilo seine Ausbildungswerkstatt für die RNZ geöffnet. Anfang September haben sich 19 junge Menschen auf eine Zukunft bei Dilo eingelassen. Fünf lassen sich als Industriemechaniker, vier als Mechaniker, vier als Elektroniker und drei jungen Frauen zur Industriekauffrau ausbilden. Im Oktober gesellen sich drei Studenten hinzu, die ein Duales Studium anstreben. Das Thema Ausbildung genießt einen hohen Stellenwert bei Dilo, die Übernahmequote nach der Ausbildung ist sehr hoch.

"Nur so können wir unseren Bedarf an Facharbeitern decken", erklärt Johann Philipp Dilo, der Firmeninhaber. 2008 wurden große Investitionen im firmeneigenen Ausbildungszentrum getätigt und modernste programmgesteuerte CNC-Werkzeugmaschinen, Prüfstände für Antriebs- und Umrichterelektronik sowie ein Pneumatikschaltfeld angeschafft. "Dadurch können wir die jungen Leute optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereiten", erläutern die beiden Ausbildungsleiter, Kai Bachert für die Mechanik und Werner Rittereiser für die Elektronik.

Die beiden Ausbilder kümmern sich ausschließlich um die Jugendlichen und vermitteln ihnen alle theoretischen und praktischen Kenntnisse.

Ein weiterer großer Arbeitgeber ist die Gelita AG in Eberbach. Vor zwei Wochen haben auch hier zwölf Auszubildende ihren Start ins Berufsleben absolviert. Unter den Berufsstartern sind zwei angehende Chemielaborantinnen, eine Fachkraft für Abwassertechnik sowie zwei Konstruktionsmechaniker. "Wir legen bei Gelita besonderen Wert auf eine umfassende und qualifizierte Ausbildung", sagt Ausbildungsleiterin Ilona Grimm. In Kooperation mit den Dualen Hochschulen Mosbach und Heilbronn bietet Gelita unterschiedliche duale Studiengänge an, die im Oktober starten. Zwei absolvieren ein Studium zum "Bachelor of Arts" mit Fachrichtung "Industrie" und einer den Studiengang zum "Bachelor of Science" mit Schwerpunkt "Wirtschaftsinformatik" an der Hochschule Mosbach.

Außerdem wird zum ersten Mal eine Studentin ein Studium zum "Bachelor of Arts" im Studiengang "Dienstleistungsmanagement" mit der Fachrichtung "Personal- und Bildungsmanagement" an der Dualen Hochschule Heilbronn beginnen. "Die Auszubildenden werden bei uns vom ersten Tag aktiv in alle Abläufe mit eingebunden.

Bei Eaton's Crouse-Hinds Business hat die berufliche Ausbildung ebenfalls einen hohen Stellenwert, besonders auch auf dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels. So freuen sich die Eberbacher Sicherheitsspezialisten auch in diesem Jahr, sechs neue Auszubildende für gewerbliche Berufe begrüßen zu können. Rouven Münch und Luca Nuss starteten mit einer Ausbildung zum Werkzeugmechaniker in das Berufsleben. Mit der Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik begannen Tobias Hühn und Nico Schäfer und Nicolas Erb bzw. Niklas Stay haben sich für die Ausbildung zum Industrieelektriker in der Fachrichtung Betriebstechnik entschieden. Ziel der drei Ausbildungsgänge ist der berufsqualifizierende Abschluss mit dem Facharbeiterbrief der IHK.

Auch als Ausbildungsbetrieb bekannt, hat Checkpoint Systems/Meto in diesem Jahr keinen neuen Auszubildenden eingestellt. "Wir müssen uns an unseren Bedarf stärker orientieren als früher. Die Situation lässt es momentan nicht zu, dass wir nach der Ausbildung junge Leute automatisch übernehmen können, denn das Labelgeschäft stagniert bzw. ist leicht rückläufig", erklärt Personalmanagerin Ulrike Gronau.

Trotzdem bietet das Unternehmen demnächst auch für duale Studenten für den Bereich Marketing/Planung eine Möglichkeit, um bei dem Hirschhorner Unternehmen eine Karriere zu starten.