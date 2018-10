Gut vorbereitet startet die Lindacherin Nicole Zimmermann Ende August in ihr Freiwilligenjahr in der Ukraine. Sie hat einen Flyer für mögliche Förderer und steht vor einer Infotafel zu ihrem bisherigen 18-jährigen Leben. Foto: Wartner

Von Ellen Wartner

Lindach. "Ein Jahr Freiwilligendienst in Charkow - das ist schon eine "große Herausforderung". Darüber ist sich Nicole Zimmermann kurz nach ihrem glanzvollen Einser-Abitur in G 8 bewusst. Nein, studieren möchte die junge Frau noch nicht. Sie möchte sich erst einmal ein ganzes Jahr lang irgendwo in der Welt sozial engagieren.

Nach gründlichen Recherchen fiel Nicole Zimmermanns Wahl schließlich auf "X-change-weltwärts" ein Programm der evangelischen Diakonie Württemberg. Dabei wird Jugendlichen die Möglichkeit geboten, ein Jahr lang das Leben in Entwicklungsländern zu "erfahren" mit dem Ziel, einen aktiven Beitrag zur Friedens- und Entwicklungsarbeit zu leisten und ganz nebenbei auch zur Völkerverständigung beizutragen.

"Bei der Diakonie fühlte ich mich am wohlsten", gesteht die 18-jährige Lindacherin. Eben weil sie in der evangelischen Gemeinde Eberbach bereits kräftig in der Jugendarbeit mitgearbeitet hat. Im Kindergottesdienst, als Konfi-Helferin und mehrere Jahre aktiv im Jugendchor. Deshalb suchte Nicole Zimmermann für ihren Auslandseinsatz auch eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Sie geht in die Ukraine, an ein Blindengymnasium, in dem sehgeschädigte Kinder von der Grundschule bis zum Abitur betreut werden. Nicole Zimmermann wird im Unterricht mithelfen, die Schüler in ihrer Freizeit betreuen, und am Wochenende möchte sie sich auch noch in der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde mitarbeiten.

Dabei hat sie auch Gelegenheit - ihr geheimer Wunsch - mehr über den orthodoxen Glauben zu erfahren. Sie sei für alles offen, beteuert Nicole Zimmermann. Und sie möchte, wenn möglich, Vorurteile abbauen.

Im Vorfeld ihres Freiwilligen-Jahres hat sie bereits eine Umfrage gestartet, bei der Leute ihre Meinung zur Ukraine äußern dürfen. Das Abi ließ ihr jedoch noch gar keine Zeit, die Eingänge zu bearbeiten. Das will sie jetzt aber angehen. Über ihre Blog-Adresse will sie auf ihre persönlichen Erfahrungen zu bestimmten Themen vor Ort eingehen.

Was hegt sie für Erwartungen in diesem Land? "Ich denke schon, dass es eine große Umstellung ist", ist sich Nicole Zimmermann bewusst. Sie komme aus einem kleinen Dorf und aus behütetem Elternhaus in eine WG in der Großstadt.

Sie fragt sich: wie lebt man dort und wen trifft man da? Es gibt keine Waschmaschine, hat sie schon mal erfahren. Die größte Herausforderung ist für sie aber die Sprache, russisch. Davon kannte sie bis vor kurzem noch kein einziges Wort, geschweige beherrschte sie die kyrillische Schrift. Ab Mai lernte sie zusammen mit einem Klassenkameraden, der russischstämmige Eltern hat. Seit kurzem hat sie nun bei einem Verlag einen Fernkurs in Russisch geordert, weil sie den einzigen VHS-Kurs in Heidelberg zeitlich nicht mehr einplanen kann.

Noch hatte sie keinerlei Kontakte mit den Leuten in Charkow. Lediglich mit jungen Menschen von hier, die dort gerade ihren freiwilligen Dienst leisten. Deren Adressen hat Nicole Zimmermann bei einem Vorbereitungsseminar der Diakonie erhalten. Mit einem Mädchen aus Balingen hat sich schon getroffen, das mit ihr zusammen dorthin gehen wird.

Dieser Tage war Nicole Zimmermann in München auf dem ukrainischen Generalkonsulat, um ihr Visum zu beantragen. Das muss man möglichst persönlich tun. Da spürte sie zum aller ersten Mal, wie wichtig es ist, russisch sprechen zu können.

Vergangenen Sonntag wurden Nicole und Philipp Reinhard in einem Gottesdienst bei der Vorstellung der neuen Konfirmanden für ihre "Friedensarbeit mit dem Segen Gottes" auf die Reise geschickt, berichtet Dekan Ekkehard Leytz. In diesem Gottesdienst warben die beiden - Reinhard hat in Heidelberg sein Abi gemacht und geht nach Rumänien - für ihre Förderkreise zugunsten der Diakonie, die sie gründen sollen.

Nach Leytz' Ansicht sei die Bitte um Unterstützung dort gut angekommen. Wer Mitglied werden möchte kann sich über E-mail nicole-z@web.de melden. Voraussetzung für den Förderkreis ist für beide ein Flyer, den Nicole unter dem Motto "ran ans Leben" bereits von x-change weltwärts zur Verfügung gestellt bekommen hat, zudem noch ein persönliche Flyer, in dem sie für ihren Förderkreis wirbt.

Mit den eingehenden Spenden möchte die Diakonie den Freiwilligendienst unterstützen und weiter aufrechterhalten. Denn jeder, der von ihr auf den Weg geschickt wird, erhält Reisepreis, Unterhalt und ein kleines Taschengeld während des Auslandaufenthaltes bezahlt.

Am 31. August geht es los. Da wird sich Nicole Zimmermann mit dem Fernreisebus und das letzte Stück mit der Bahn, auf eine 44-stündige Reise via Charkow begeben.

Was sie nach ihrer Rückkehr in genau einem Jahr macht, weiß sie noch nicht. "Wer weiß, meint sie, vielleicht beeinflusst mich ja dieser Auslandsaufenthalt in meiner Berufswahl?"

Fi Info: Als Gegenleistung und als Dankeschön für die Fördermitglieder ist Nicole angehalten, alle drei Monate über ihre Arbeit in Charkow zu berichten. Die Berichte sind allen Interessierten über ihre Blogadresse nicoleincharkow.wordpress.com sowie über ihre E-mail-Adresse nicole-z@web.de zugänglich.