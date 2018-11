Von Benjamin Auber

Hirschhorn. Fröhlich lachte die wärmende Frühjahrssonne am gestrigen Karnevalssonntag über den Fastnachtsumzug in Hirschhorn. Tausende begeisterte Zuschauer, ob groß oder klein, zog es in die Gassen der historischen Altstadt und auf den Freien Platz. Der närrische Zug wurde dort von den Kommentatoren Hans-Jürgen Waibel und Doris Heckmann stimmungsvoll begleitet.

Unter der Regie der "Hirschhorner Ritter" hatten nicht nur Fastnachtsbegeisterte ihren Spaß, sondern vor allem auch die engagierten Teilnehmer, die aus allen Ecken der Region den Weg in die närrische Hochburg fanden. Insgesamt 92 Beiträge, Fußgruppen, Spielmannszüge und selbst gebastelte Wägen präsentierten sich, brachten unter dem Motto: "Pleite-Stadt und Datenklau, uns're Antwort heißt Helau", die sonst so beschauliche Ritterstadt zum Beben.

Die Spitze des Zugs bildeten die Karnevalisten vom Ort: der Leistungswagen der Hirschhorner Ritter und der HCV "Lachsbachperle" mit seinem Kinderprinzenpaar Livia I. und Leander I. mit dem Funkenmariechen Coralie. Besonders auffällig im ersten Teil des Zuges waren die Faschingsfreunde Wakaba, die als lebende "Fliegenpilze" Stimmung verbreiteten.

Nicht fehlen durften wie in jedem Jahr die Beiträge des Eberbacher Club Eulenspiegel ("Eulenfunken"), der Wiesenbacher "Schisslhocker", der Neckarmünder Karnevalsgesellschaft, der Eberbacher KG "Kuckuck" und des SV "Narrhalla" Ober-Hainbrunn, die Freude an ihren "Schweizer Biergorglern", an den "Mischwaldzwergen" und an der "Puppenstube" hatten.

Klug wurden die vielen Spielmannszüge von der Zugleitung in Szene gesetzt. Kraftvoll und laut hämmerten der Waibstadter Spielmanns- und Fanfarenzug, die Katholische Kirchenmusik Hirschhorn, der Spielmannszug OberSchönmattenwag, die Guggemusiken der Agliastra Spiriti, Kerrlocher Schnapp-Säck oder Ratz-Fatz Gugga bekannte Melodien auf die sonnigen Altstadtstraßen und luden zum Mittanzen,-singen und -schunkeln ein.

Große Motivwägen wie die "Bahn-Baustelle" und der "Apres-Ski" Bauwagen aus Rothenberg, die Ittertaler "Wikinger", der "Bollywood-Motivwagen" vom Ski-Club Hirschhorn oder das "Äppelwoiteam" Heddesbach zwängten sich durch die engen Gassen und beschallten das Partyvolk. Der offenbare Faschingshit 2014 "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer war bei etlichen Gruppen unverzichtbar und brachte die Menge am Straßenrand regelmäßig zum Toben.

"Heino rockt Hirschhorn" hieß es bei den Schauspielern, die von Achim Berger aufgestellt wurden. Der Aufzug mit übergroßen Mikrofonen, das so typische blonde Haar und rote Sakkos machten diese Fußgruppe zu einer Attraktion dieses Faschingsumzugs.

Die Hirschhorner Hexen mit ihren ausgefallenen Kostümen und liebevoll gestalteten Masken waren wieder ein besonderer Hingucker und stets ein tolles Fotomotiv. Den fast zweieinhalb Stunden andauernden Gaudiwurm beendeten die Hirschhorner Ritter mit ihren blau-gelben Fahnen und dem Prinzenpaar Marion I. und Axel I. vom Michelberg.

Viele Polizisten, Feuerwehrleute und freiwillige Helfer sicherten den Zug mit Bedacht, sodass das Faschingsvergnügen keine Grenzen kannte. Glücklich waren vor allem die Kleinen, die mit glänzenden Augen Süßigkeiten eingesammelt hatten und mit einemd Sack voll Bonbons oder Popcorn die Heimreise antraten.

Ein Wiedersehen mit einigen "Faschingsverrückten" wird es beim morgigen Faschingsumzug in Eberbach geben, die wohl erst am Aschermittwoch ihre Segel streichen werden.