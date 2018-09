Die DLRG Hirschhorn bietet auch in diesem Jahr wieder Themenführungen auf einem Boot an. Archivfoto: Stadt Hirschhorn

Eberbach/Hirschhorn. (red) Am Sonntag, 17. Juni, findet der gemeinsame Aktionstag mit dem AOK-Radsonntag "Lebendiger Neckar" statt. Von 11 bis 19 Uhr laden Mannheim, Ilvesheim, Edingen-Neckarhausen, Ladenburg, Neckargemünd, Neckarsteinach, Hirschhorn und Eberbach dazu ein, den Neckar in seiner Gesamtheit als Naturschönheit und Lebensraum für Tiere und Pflanzen, aber auch als Erholungsgebiet für die Menschen in der Region zu erleben. Entlang der Strecke werden eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen, Vorführungen und Mitmachaktionen angeboten.

In Eberbach servieren Jugendabteilungen von SV und VfB im Rahmen des Mosca Junior Cups in der Au Deftiges vom Grill. Fußballspiele und ein unterhaltsames Rahmenprogramm mit Attraktionen erwarten die Besucher. Am Neckarlauer sorgen die Reservisten für Unterhaltung. Mit Unterstützung durch THW und DLRG werden Schlauchbootrennen veranstaltet, der Odenwald-Club informiert Wanderer und solche, die es noch werden wollen. Speis und Trank, musikalische Unterhaltung und ein reichhaltiges Kuchenbuffet runden das Programm am Neckarlauer ab.

Die Gewerbetreibenden der mittelalterlichen Stadt Hirschhorn und die Stadt Hirschhorn beteiligen sich mit einem bunten Programm an dem Aktionstag. Die Wegstrecke zur Hirschhorner Slipanlage ist sowohl von Eberbach aus kommend als auch von Neckarsteinacher Seite aus, gut beschildert. In Hirschhorn angekommen, findet man den Weg leicht über die Schleusenbrücke, durch die romantische Altstadt, bis zur Aktionsfläche in der Jahnstraße. Dort bieten die Hirschhorner Vereine und Musikgruppen ein buntes Programm mit Spiel und Spaß, Musik mit den King Brothers, den Optimisten und den Grooveties sowie kulinarischen Leckerbissen. Der Gewerbeverein bietet zwei Highlights für diesen Tag. Einhundert Preise und zwei attraktive Hauptpreise (ein original scheckheftgepflegter Käfer aus dem Jahr 1978 mit nur 13 000 Kilometern und ein iPad), deren Erlös einem gemeinnützigen Zweck zu Gute kommen soll. Auf der für den Autoverkehr gesperrten Jahnstraße und der Aktionsfläche gibt es zudem einen Erlebnisparcours für Segwayfahrer. Kleine Wasserratten dürfen auch in diesem Jahr wieder die beliebten Paddelschnupperkurse vom Hirschhorner Skiclub nutzen. Auf einem Boot der DLRG dürfen Kinder auf dem Neckar schippern.

Vier Themenführungen werden ab 11.30 Uhr im Stundentakt auf einem Boot der DLRG angeboten. Der öffentliche Nahverkehr bietet Zusatzangebote an. Die S-Bahn zwischen Heidelberg und Eberbach fährt im 30-Minuten-Takt. Eine Sonderfahrt bietet die Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt an. Um 10.15 Uhr fährt ein Schiff in Heidelberg ab und kommt um 12.30 Uhr in Hirschhorn an. Die Rückfahrt ist um 16 Uhr. Sowohl in der S-Bahn als auch auf dem Schiff können Fahrräder transportiert werden.

Info: Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Information unter Telefon (06272) 17 42 oder tourist-info@hirschhorn.de.