Mit Einsatz des fahrbaren Hängegerüsts beginnt an der Brückenbaustelle beim Hirschhorner Neckartunnel die Arbeit an der Unterseite.

Hirschhorn. Seit Donnerstag rollt der Verkehr wieder einspurig von West nach Ost durch den B 37 Tunnel bei Hirschhorn. Wegen Aufbaus des Hängegerüsts für künftige Arbeiten nun auch auf der Unterseite der Brücke waren Neckarbergtunnel und die Überfahrt über die beiden Brückenbauwerke drei Tage lang komplett gesperrt. Das für Autofahrer von oben sichtbare Gerüst ist eine Art fahrbare Halterung für die Arbeitsplattform unter der Fahrbahndecke. Von dort aus werden die je bis zu 12 Arbeiter auf einer der beiden Brücken Schadstellen ausbessern und auf das Bauwerk eine Schutzschicht aufbringen.

Bis November soll diese neue Bauphase nach Angaben von Andreas Moritz von der Straßenbauverwaltung Hessen-Mobil dauern. In dieser Zeit kann es immer wieder kurz zum kompletten Sperren der Durchfahrt kommen - so hat etwa die Hirschhorner Stadtverwaltung gestern schon angekündigt, dass am Donnerstag, 9. August, die B 37/45 wegen Anlieferung und Montage der Übergangskonstruktion an der Ostbrücke zwischen 8 und 14 Uhr voll gesperrt wird. Der Verkehr fließt dann in beiden Richtungen über die Umleitungsstrecke L 3105 (Neckarschleife). Die Schilder dafür werden dann entsprechend aufgestellt.