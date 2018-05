In der Turm Lounge am Rosenturm steigt am Samstag eine Abschiedsparty, dann schließt die Bar. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Die Schließungen in der Kernstadt gehen weiter. Nach der Kultkneipe "Braumeister" und dem Geschenkegeschäft "Ypsilon" folgt nun die "Turm Lounge". Geschäftsinhaberin Irina Walter, veranstaltet am kommenden Samstag, 12. Dezember, noch eine Abschiedsparty, anschließend gehen in dem das Billardcafé mit Bar am Rosenturm die Lichter aus.

Der derzeit noch geschlossene DB Service Store, Bahnhofsplatz 1, eröffnet am Montag, 14. Dezember, nach Renovierungen und Umbauten wieder. So zumindest heißt es auf Plakaten an den Türen. Das derzeit in Eberbach kursierende Gerücht, "FlowArt" in der Bahnhofstraße 22 würde schließen, ist und bleibt ein Gerücht. "Ich denke überhaupt nicht daran zu schließen, ich fühl’ mich wohl hier", sagt die Geschäftsinhaberin des Schmuck- und Accessoireladens Simone Woldrich.