Von Felix Hüll

Eberbach/Stuttgart. "In der Sache gibt es nichts Neues, aber auch nichts Negatives." Das antwortet Bürgermeister Peter Reichert auf die Frage nach einem Brief der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV), wie es um die Zukunft des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Eberbach bestellt ist.

Dieser Bereitschaftsdienst ist mittlerweile von der Itterstraße ans Krankenhaus umgezogen. Er soll vor Ort weiter Bestand haben. "Er wird nicht wegfallen, aber es wird sich ein bisschen was ändern", sagt Reichert. Bisher war dies immer nur mündlich gegenüber der Stadt versichert worden, nun liege die schriftliche Absichtserklärung in diesem Wortlaut vor. Reichert hatte am 3. April an den bisherigen Ansprechpartner in dieser Sache, KV-Vorstandsmitglied Dr. Johannes Fechner, geschrieben und mit Datum vom 17. April die Antwort erhalten. Weil sich in der Sache nichts geändert habe, habe er über den Eingang des Schreibens auch nicht formal im Gemeinderat Mitteilung gemacht, erklärte Reichert. Ein ähnliches Schreiben ging auf dem Bürgermeisteramt in Schönbrunn ein, über das Bürgermeister Jan Frey den Gemeinderat dort informierte (RNZ berichtete gestern).

Reichert fügt an, dass in dem Schreiben die Rede davon sei, dass es sich dabei um "unsere Planungen" handele. Reichert: "Das heißt nicht: so wird's gemacht. Solange da von 'Planungen' die Rede ist, muss man vorsichtig sein. Aber ich habe kein Bauchweh deswegen." Ihm sei es darum gegangen, ob der Erhalt des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Gefahr sei. Nachdem dies wiederholt in Telefonaten wie jetzt im Schreiben des KV-Vorstandsvertreters Fechner an beide Gemeinden auch schriftlich verneint worden sei, brauche die Eberbacher Stadtverwaltung in dieser Sache auch nicht aktiv zu werden. Reichert will aber die Entwicklung im Auge behalten.

"Wir wollen bis Ende 2013 mit der Sache durch sein", erklärt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Kai Sonntag. Landesweit werde es dann rund 100 Notfallpraxen mit ärztlichen Bereitschaftsdiensten in 70 Bezirken (statt der bisher 380) geben. Dies sind laut Sonntag für Patienten nicht bedeutsame jeweilige Notfalldienstbezirke der zuständigen Ärzte. "Eberbach wird nicht geschlossen," wiederholte Sonntag gestern die Aussage Fechners. Es werde eine engere Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus geben, und man strebe eine Kooperation über die Landesgrenze hinweg mit Hessen an.

Die Entscheidung über die Neuaufteilung der Bereitschaftsstandorte fällt laut Sonntag letztlich der KV-Vorstand. Zuvor werden verschiedene Gremien auf Regierungsbezirks- wie auf Kreisebene mit einbezogen. Nach derzeitigem Stand gibt es dann Bereitschaftsdienst-Standorte in Eberbach, Neckargemünd, Heidelberg, Wiesloch, Mosbach, Buchen sowie in Weinheim und Mannheim.