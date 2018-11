Eberbach. (md) Voll im Gange sind derzeit die Arbeiten für einen Wasserspielplatz bei der Neckarbrücke. Die kleine Anlage schließt sich an den bereits seit Jahrzehnten bestehenden Spielplatz an der Rockenauer Straße an und wird vom örtlichen Lions-Club finanziert. Dieser stellte anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Organisation 20.000 Euro dafür zur Verfügung. Arbeiter der Firma Wagner Energieholz bauen derzeit zwei Wasserrutschen nebst Pumpe, Spielgeräte sowie Tische und Bänke aus Robinienholz auf. Bis Mitte dieser Woche soll der Wasserspielplatz fertig gestellt sein.