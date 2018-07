Radler bei der morgendlichen Gymnastik. Diese wird es auch in Eberbach geben, am Sonntag um 8 Uhr in der Au. Archivfoto: SWR

Von Martina Weyrauch

Eberbach. "Wir klären jetzt nur noch, wer wann was arbeitet", sagt Bernhard Walter lachend. Die "internen Aufgaben" der Mitarbeiter des Amtes für Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) werden noch verteilt, ansonsten ist für Samstag, 27. Juli, alles geplant. "Stadtwerke und Feuerwehr wollen noch Wasserstandrohre entlang der Straße zum Tennisplatz aufstellen - wir schließen dann Schläuche an, damit sich die Radler erfrischen können", erklärt Walter weiter, der die Organisation für den Etappenort Eberbach der Tour de Ländle übernommen hat. Start ist bereits am morgigen Freitag in Weinheim. Nach Eberbach am Samstag geht es unter dem Motto "NaturTour" bis zum 2. August weiter über Bad Mergentheim, Crailsheim, Aalen, Ehingen und Mengen bis ans Ziel nach Stockach. Insgesamt steht sieben Mal radeln und acht Mal feiern auf dem Programm. Täglich rollen dabei rund 2000 Radler durchs Ländle, wobei es laut Polizei bei bestimmten Streckenabschnitten auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

In Eberbach sind neben der KTS natürlich auch Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Ordnungsamt, THW und DRK im Einsatz. Laut Walter planen alle "das gleiche Programm wie zum Kuckucksmarkt". Zusätzlich sind 13 Vereine mit über 250 Helfern an der Großveranstaltung beteiligt und werden die Gäste auf dem Festgelände in der Au bewirten. Los geht's dort bereits gegen 14.30 Uhr. Die Blaskapelle Kleiner Odenwald Allemühl wird von 15 bis 19 Uhr musizieren und von von 16.30 bis 18 Uhr stehen Jonglage- und Artistikvorführungen mit Jeremy auf dem Programm. Außerdem werden auf einer großen Leinwand Videos gezeigt. Unter anderem mit Impressionen aus Eberbach und von den Radstrecken. Am EnBW-Stand wird es einen Fahrradsimulator geben, auf dem energiegeladene Radler in die Pedale treten können und mit ihrer Muskelkraft den täglichen Spendenbeitrag von EnBW und Tour-Sponsor Volksbanken Raiffeisen von 1300 Euro in die Höhe treiben können. In Eberbach soll der Sockelbetrag dem Hospizverein Eberbach-Schönbrunn zugute kommen.

Ab 19 Uhr lassen es dann im Wechsel die "Spider Murphy Gang" und "Schlagerfeld" unter freiem Himmel krachen. Üblicherweise sind laut Veranstalter vom SWR bei den Abendveranstaltungen zwischen 4000 und 10 000 Gäste dabei, mit so vielen wird auch in Eberbach gerechnet. Programmende ist gegen 22 Uhr. Während die erwarteten rund 1000 Tagesradler dann nach Hause reisen, steht für die rund 1200 Radler, die fest gebucht haben, die Übernachtung in Eberbach an: Rund 400 campen, 300 gehen in ein Hotel und 500 schlafen im Sporthotel (HSG-Halle). Sonntags gibt's um 7.15 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst in der Au, um 8 Uhr steht Gymnastik an und um 8.30 Uhr fällt der Startschuss für die nächste Etappe.