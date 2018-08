Die Arbeiter der Firma Ragucci haben gestern in der Friedrichsdorfer-Landstraße asphaltiert; ab heute, 7 Uhr, soll in beiden Richtungen wieder freie Fahrt möglich sein. Foto: Weyrauch

Eberbach. (mawe) Schneller als ursprünglich geplant soll ab heute 7 Uhr die Friedrichsdorfer-Landstraße in beiden Richtungen wieder befahrbar sein. Die seit 6. Juni bestehende Umleitung durch die Hohenstaufenstraße wird dann wieder aufgehoben. Die Graugussgasleitungen und die Wasserleitungen wurden ersetzt, wegen Änderungen an anderen Baustellen konnte die Firma Ragucci bereits gestern schon asphaltieren. Für diese Zeit allerdings war gestern nochmal eine Vollsperrung nötig.

Doch damit sind die Arbeiten an den Graugussleitungen für die Stadtwerke noch nicht beendet. Vorerst soll es in der Güterbahnhofstraße weiter gehen. Dort wird laut Timo Fuß von den Stadtwerken eine Strecke von etwa 300 Metern abgearbeitet. Zu einer Sperrung soll es dort aber voraussichtlich nur kurzfristig kommen. Zu Beginn der Sommerferien steht dann die Pestalozzistraße von der Waldstraße bis zu den Bahngleisen auf dem Programm. Danach folgt nochmal die Friedrichsdorfer-Landstraße von der Heinrich-Weihrauch-Straße bis zu den Bahngleisen. Die Gesamtlänge der in diesem Jahr zu ersetzenden Graugussstrecken beläuft sich auf 1,4 Kilometer. Weitere, noch zu Beginn des Jahres diskutierte Strecken im Bereich der Innenstadt sind nicht sanierungsbedürftig. Durch eine in Auftrag gegebene Untersuchung hat sich herausgestellt, dass es sich bei den Strecken zwar auch um Gussleitungen handelt, deren Werkstoff aber keine erhöhte Bruchgefahr aufweist.