Eberbach. Lukas Tulovic war wieder erfolgreich: Der 13-Jährige gewann am Wochenende das ADAC Junior Cup Auftaktrennen am Lausitzring. Bereits einige Wochen zuvor hatte der Einführungslehrgang in Magione stattgefunden, bei dem sich alle Teilnehmer an ihr neues Viertakt-Motorrad, eine KTM RC 390 CUP, gewöhnen konnten.

Das freie Training vom Freitag war zunächst geprägt von niedrigen Temperaturen und Regen. Doch bereits beim ersten Zeittraining am Samstag lies es der 13-jährige Eberbacher auf dem 4,255 Kilometer langen Kurs ordentlich angehen. Mit soliden Rundenzeiten fuhr er konstant in die TOP 5 und sicherte sich im zweiten Zeittraining mit nur vier zehntel Sekunden Rückstand auf den Pole-Setter Startplatz 4 für das Rennen am Sonntag.

Bei kühlen sieben Grad Lufttemperatur startete das Feld von 27 international aufgestellten Piloten am Sonntagvormittag ins Rennen. Nach einem guten Start fuhr Lukas schnell nach vorne und führte bereits zu Beginn der zweiten Runde das Feld an. Gejagt von der Verfolgergruppe musste er die Führung im weiteren Rennverlauf wieder abgeben und lies sich auf Position fünf zurück fallen.

Drei Runden vor Schluss hatte der Führende Mark Zellhöfer bereits eine Lücke von zwei Sekunden auf die Verfolger aufgefahren. Lukas schaffte es dennoch, durch das Verfolgerfeld aufzuschließen und in der letzten Runde die Lücke auf Zellhöfer zu schließen. Was folgte war ein Moto GP reifes Finale der beiden Nachwuchs-Piloten - in der vorletzten Kurve holte sich Lukas schließlich auf der Bremse die Führung zurück und siegte.

Das nächste Rennen findet vom 20. bis 22. Juni in Oschersleben statt.