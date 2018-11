Schönbrunn. Wenn es beim "Zehnten" bliebe, würden sich die Verbandsgemeinden des Meckesheimer Cent ja noch glücklich schätzen. Doch so kommen in den nächsten Jahren Ausgaben in bisher geschätzter Höhe von 6,3 Millionen Euro auf den Abwasserzweckverband mit der Kläranlage in Mauer zu.

Bei der jüngsten Verbandsversammlung wurde über die notwendigen Erweiterungen auf der Anlage berichtet. Notwendig, weil die sich seit 1981 in Betrieb befindliche Anlage schwer tut vor allem mit dem Abbau von Phosphat und Ammoniumstickstoff. "Die nun landesweit angekündigten und einzuhaltenden Zielwerte lassen sich mit der Kläranlage zumindest im Regenwetterfall nicht gesichert einhalten", stellte Verbandsvorsitzender Guntram Zimmermann eingangs fest. Das Wasserrechtsamt des Kreises drängt auf Einhaltung der Werte, die ab 2015 notwendig sind.

Die Anlagen "Hollmuth"-Bammental oder die des Schwarzbachtales haben diese Arbeiten bereits erledigt, nun ist der "Cent" am Zuge. Ernst Stephan vom Bezirk 3 des Amtes stellte zusätzlich klar, dass die Elsenz als Gewässer im Einzugsbereich des Neckars als Fischgewässer eingestuft wurde und somit besondere Bedingungen zur Einleitung des gereinigten Abwassers gelten. "Vor allem bei Starkregen wird zu viel Schlamm aus den Nachklärbecken in den Bach eingetragen, sie müssen etwas tun".

Ausgelegt ist die Kläranlage auf 44.000 Einwohnerwerte, 1991 wurden Auflagen bei Stickstoff und Phosphorverbindungen verschärft, beim "Meckesheimer Cent" hat man statt der baulichen Erweiterung auf ein Verfahren mit der Begasung mit Reinsauerstoff gesetzt. "Damit sind wir in der Vergangenheit gut gefahren", stellte Klärmeister Klaus Adam in seinem Bericht fest.

Jetzt herrscht allerdings im Verband mit seinen Gemeinden Handlungsbedarf. Epfenbach, Eschelbronn, Lobbach, Meckesheim, Neidenstein, Schönbrunn, Sinsheim-Hoffenheim, Spechbach und Zuzenhausen werden sich mit der Finanzierung des Ausbaues für die nächsten Jahre befassen müssen.

Den Schwachpunkt bei der Kläranlage hatten die beauftragten Ingenieurbüros Pöyry, Mannheim, und Martin, Reichartshausen, ausgemacht. Die Nachklärbecken mit ihren 2,40 Metern sind zu flach. Was zwar dem damaligen Stand der Technik entsprach, heute aber bei Regen dazu führt, dass sich der Schlamm nicht absetzt, sondern aufgewirbelt wird. Und damit im Ablauf der Elsenz zugeführt wird.

Das hat zwei Auswirkungen. Zum Einen verschlechtern die Schlammflocken die Ablaufwerte, zum anderen fehlen die Bakterien bei der Abwasserreinigung. Hinzu kommt, dass die Durchflussmenge bei Regenwetter auf 320 Liter pro Sekunde ausgelegt war, was oft schwer einzuhalten war.

Ab einer Anlieferung von Wassermengen ab 250 Liter pro Sekunde kommt die Kläranlage ins Strudeln. Erforderlich sei bei den Nachklärbecken ein Volumen von 5000 Kubikmetern, heute muss das Klärsystem mit der Hälfte auskommen, hieß es dazu. Bauliche Erweiterungen also, die in drei Varianten, alle bei etwa gleichem Kostenaufwand, dargestellt wurden. Eine neue Klärstraße scheint der Verbandsversammlung am geeignetsten, um die Anforderungen umzusetzen. Der Platz auf der jetzigen Fläche der Anlage ist vorhanden. Bei Bruttokosten von rund 5,4 Millionen Euro, für Ingenieurhonorare und Unvorhergesehenes mit 900.000 Euro, kommt die genannte Summe zustande. Im Haushalt 2013 sind für die erste Phase bis zur Genehmigungsplanung 250.000 Euro eingestellt.

In der kommenden Zeit wird sich die Verbandsführung des "Meckesheimer Cent" mit der Finanzierung zu beschäftigen haben, die Bürgerschaft wird in den nächsten Jahren zeitversetzt diese Investition bei den Abwassergebühren auffangen müssen.