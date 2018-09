Eberbach. An der Theodor-Frey-Schule (TFS) sind insgesamt 61 Absolventen der kaufmännischen Berufsschule im Rahmen einer Feierstunde in der Aula ins Berufsleben entlassen worden. Sieben Schüler erhielten ein Lob oder einen Preis.

In seiner Ansprache hob Schulleiter Martin Stanizcek die zahlreichen sehr guten und guten Leistungen hervor und beglückwünschte insbesondere die Lob- und Preisträger. Er freute sich, dass zahlreiche Absolventen nach ihrer Lehre bereits einen Arbeitsvertrag bekommen haben. Den anderen riet er, auf dem Arbeitsmarkt "stets flexibel und mobil" zu sein und auch eine Tätigkeit im Ausland in Erwägung zu ziehen. Andererseits böten sich für die Absolventen aber auch weitere Ausbildungsangebote an der TFS an. Den musikalischen Rahmen bot Christian Becker am Klavier. Mit einem Umtrunk klang die Feier aus.

Einen Preis aufgrund besonders guter Leistungen erhielten: Melanie Brunner (Industriekauffrau, Asteelflash Eberbach) Note: 1,3; Tanja Hamm (Kauffrau im Einzelhandel, REWE Markt,Wiesloch) Note: 1,1; Alexander Nava (Kaufmann im Einzelhandel, Kaufland Eberbach) Note: 1,1. Ein Lob erhielten: Carolyn Picker (Industriekauffrau, Dekodur, Hirschhorn) Note: 1,9; Halil Özalp (Kaufmann im Einzelhandel, Kaufland Eberbach) Note: 1,9; Rosa Gencarelli (Kauffrau i. Einzelhandel, ALDI, Ketsch) Note: 2,0 und Ricarda Kadioglu (Industriekauffrau, Stadtwerke Eberbach) Note: 2,0.